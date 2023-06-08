مصر وقمة الكوميسا.. دور ريادي وإنجازات غير مسبوقة للنهوض بالقارة السمراء

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، في أعمال القمة الثانية والعشرين، لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "الكوميسا" بالعاصمة الزامبية "لوساكا" والتي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.

ومن المقرر أن تسلم مصر الرئاسة الدورية لتجمع الكوميسا إلى زامبيا خلال أعمال القمة اليوم، وذلك عقب فصول من الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها مصر خلال رئاستها للكوميسا العامين الماضيين.

صورة أرشيفية لقمة الكوميسا

إنجازات غير مسبوقة:

وحرصت مصر خلال رئاستها للكوميسا في نوفمبرعام 2021، على تحقيق العديد من الأهداف، حيث كان من ضمن أولوياتها زيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتقوية قدرة دول الكوميسا على الصمود أمام التحديات الدولية وخاصة جائحة كورونا، والتركيز على التعاون فى مجالات التحول الرقمى وربطها بالآليات التجارية، وتعظيم التكامل الصناعي.

وسعت مصر أيضًا على تحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى بين دول الكوميسا وتبنى قضايا التجمع والتعاون مع الدول الأعضاء الشقيقة، فى ضوء ما يواجهه الاقتصاد العالمى من تحديات، حيث عمل مصر خلال رئاستها للتجمع على مدار عامين على تشجيع مجتمع الأعمال المصرى على زيادة تعاونه مع مجتمع الأعمال فى دول الكوميسا بما يسهم فى تنمية التجارة البينية الإقليمية.

إعادة ترسيم خريطة التجارة البينية الإفريقية:

كا لعبت مصر أيضًا دورًا جوهريًا خلال رئاستها للكوميسا في إعادة ترسيم خريطة التجارة البينية الإفريقية عبر دعم التكامل مع التجمعات الإقليمية الثلاثة "الكوميسا، جماعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية - سادك" وذلك بهدف حل العقبات التي تتعلق بالتمويل، كذلك عملت على تفعيل نظام تسوية المدفوعات الإقليمي RRPSS، الذي يقوم بدور مقاصة للكوميسا ومن شأنه تسهيل تحويل الأموال بين الدول الأعضاء المشتركة.

فيما شجعت مصر أيضًا على استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا، وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

وأطلقت مصر خلال رئاستها للكوميسا مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، للربط بين عشر دول إفريقية وتسهيل التبادل التجاري بينها، وكذلك مبادرة جسور لتقديم منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين.

كثفت مصر أيضًا خلال العامين الماضيين لرئاستها للكوميسا من التكامل النوعى في قطاعات البنية التحتية، لاسيما النقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعملت على نقل الخبرات المصرية في هذا الشأن عبر تحقيق التعاون المشترك مع دول الكوميسا.

الصادرات والواردات لدول الكوميسا:

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قيمة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا والتي سجلت 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.1 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%.

وأضاف التقرير، أن حجم الواردات المصرية من دول الكوميسا الى مصر بلغت 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.3 مليار دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 42.4%.