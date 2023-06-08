تاريخ إنشاء تجمع الكوميسا وأهدافه وعدد الدول المشاركة فيه

في ضوء الزيارات الخارجية التي يقوم بها الرئيس السيسي بشكل مستمر لتوطيد علاقات مصر بدول الخارج، يشارك الرئيس اليوم في قمة الكوميسا لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي بالعاصمة الزامبية لوساكا والتي تشهد تسلمي الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إليها.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن قمة الكوميسا:

الكوميسا هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي.

يعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التي تم إقرارها في قمة أبوجا لعام 1991م.

الهدف من إنشاء التجمع هو إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة.

وتم إنشاء الكوميسا في ديسمبر عام 1994م خلفًا لمنطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في عام 1981م.

وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية الكوميسا في 29 يونيو من عام 1998م.

تم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية من باقي الدول الأعضاء اعتباراً من 17 فبراير من عام 1999على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

أهداف الكوميسا

دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي، والتبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلى وبرامجه، وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية، وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء.

التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.

التعاون في إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلى والأجنبي، بما في ذلك التشجيع المشترك للبحث والتكييف مع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية.

التعاون لتشجيع السلام، والأمن، والاستقرار بين الدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

التعاون لتقوية العلاقات بين دول السوق المشتركة وبقية دول العالم، واتخاذ مواقف مشتركة في المجال الدولي.

الإسهام في تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الأفريقية

تعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة

الدول الاعضاء

ويضم تجمع الكوميسا في عضويته 21 دولة "الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندي، وإريتريا، ومصر، وجيبوتي، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتيني (سوازيلاند)، ومالاوي، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوي، وزامبيا، وأوغندا.

وتأتي قمة الكوميسا اليوم تحت شعار "التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا المُزدهرة المُرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة".

وسعت مصر خلال رئاستها للكوميسا عام 2021، إلى تحقيق العديد من الأهداف تضمنت تعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما عملت على تقوية قدرة دول الكوميسا على الصمود أمام التحديات الدولية وخاصة جائحة كورونا، وتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي وربطها بالآليات التجارية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود.