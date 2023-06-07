اجتماع يقرب اداما تراوري من الانتقال لـ الاتحاد

وضع نادي الاتحاد السعودي عينه على اللاعب الإسباني الدولي اداما تراوري للتعاقد معه لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة.

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ويشارك نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، ونجح الفريق في التعاقد مع كريم بنزيما لدعم صفوف الفريق قبل المونديال، وتضع بعض الأسماء ضمن حساباتها للدعم من بينهم اداما تراوري لاعب فريق ولفرهامبتون الانجليزي.

أداما تراوري يناقش العرض

وتواصل إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، محاولاتها لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي، وقد عرضت على اللاعب الذي طلب فترة لمناقشة العرض مع وكيل اعماله قبل اتخاذ القرار النهائي، والمفاضلة بين العروض الأوروبية المقدمة له وبين عرض الفريق السعودي.

وينتهي عقد اداما تراوري مع نادي ولفرهامبتون بنهاية الشهر الجاري، وتسعى ادارة الوولفز لتجديد عقد اللاعب، لكنها الآن أمام اختيار بين تجديد العقد أو الموافقة على رحيله للدوري السعودي عبر بوابة نادي الاتحاد.

حدد نادي الاتحاد عدد من الصفقات في بعض المراكز للتعاقد معها من بينها مركز قلب الهجوم وخط الوسط والجناح، ولاعب أخر في مركز الدفاع.

نجحت الادارة بالفعل في حسم صفقة كريم بنزيما مقابل 58 مليون يورو في الموسم، بعدما وقع الفرنسي على عقود الانتقال مجانًا، وثاني الصفقات هو المفاضلة بين اداما تراوري في مركز الجناح أو نجولو كانتي في وسط الملعب.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة اجتماعًا بين إدارة الاتحاد برئاسة انمار الحائلي واللاعب الاسباني اداما تراوري، للاتفاق على كافة بنود العقد، والذي من المتوقع أن يكون لمدة 3 مواسم.

خماسي الاتحاد في تشكيل الموسم بالدوري السعودي

وشهد التشكيل المثالي للدوري السعودي للمحترفين عن الموسم الماضي وجود 5 لاعبين من النمور في التشكيل المثالي عن الموسم، حيث أكثر فريق تواجد لاعبيه في تشكيل الموسم بعما حصد بطولة الدوري، لكنها شهدت غياب حمدالله هداف المسابقة.

وشهد التشكيل المثالي وجود خماسي الاتحاد مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد، وفي خط الدفاع مدالله العليان و أحمد حجازي و أحمد شراحيلي، و ورومارينيو في مركز الهجوم "الاتحاد".