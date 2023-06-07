والد يحيى خالد يعلن موعد عودته للملاعب وموقفه من أمم إفريقيا

شدد خالد فتحي نجم نادي الزمالك الأسبق لكرة اليد ووالد يحيى خالد لاعب منتخب مصر وفيزبريم المجري، على أن نجله في مرحلته الأخيرة من برنامجه التأهيلي الخاصة به، بعدما تعرض لإصابة بالرباط الصليبي خلال الفترة الأخيرة .

وأوضح خالد فتحي في تصريحات خاصة لبرنامج “كاونتر اتاك” مع خالد خيري عبر راديو أون سبورت اف ام، أن يحيى خالد إنضم لفيزبريم المجري ويتدرب مع الفريق المجري بشكل طبيعي ولكن لا يشارك في التدريبات بنسبة خلال الفترة الأخيرة.

وتابع يحيى خالد سيعود للمباريات يوم 25 يوليو المقبل مع نادي فيزبريم المجري، وسيكون جاهز للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية في يناير المقبل.

وعن زيادة عدد المحترفين المصريين في كرة اليد أوضح فتحي أن احتراف لاعبو منتخب مصر لكرة اليد خلال الفترة المقبلة يزيد من مستوى لاعبي المنتخب الوطني، ويزيد من كفاءة منتخب مصر لكرة اليد.

وواصل أن منتخب مصر لكرة اليد بات مطالب بتحقيق ميدالية أولمبية ومركز متقدم في بطولات العالم، وهذا بعد النجاحات الكبيرة التي حققها المنتخب خلال السنوات الأخيرة.

وأتم خالد فتحي تصريحاته أن اختيار خوان كارلوس باستور لتدريب منتخب مصر لكرة اليد موفق، والمدرب يمتلك خبرات كبيرة فهو من بين أفضل مدربين العالم.

في سياق متصل، أوضح المشرف العام على المنتخبات الوطنية بالاتحاد المصري لكرة اليد أيمن صلاح أن مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد الأمين قرر أن يتحمل الاتحاد تكاليف تأهيل يحيى خالد لاعب منتخبنا الوطني ونادي فيزبريم المجري.

وتحدث أيمن صلاح في تصريحات إذاعية، فقال: "وافق اتحاد كرة اليد على التحمل بتكاليف تأهيل يحيى خالد في مدينة برشلونة، بعد التوصية الطبية من قبل الدكتور محمد شوقي طبيب المنتخب والذي تواجد مع يحيى خالد خلال إجراء الجراحة في برشلونة".

وشدد المشرف العام على المنتخبات الوطنية على أن يحيى خالد بدأ برنامجه التأهيلي خلال الفترة الحالية، لكن تعافيه من الرباط الصليبي يحتاج إلى مزيد من الوقت ليعود في أفضل صورة.

كما تمنى أيمن صلاح عن رغبته الشديدة في أن عودة نجم منتخب مصر إلى الملاعب بسرعة ليدعم صفوف المنتخب الوطني في المناسبات المقبلة.