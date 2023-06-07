ختام فعاليات الدوري الرياضي ومعارض أندية الفتاة والمرأة لمراكز شباب مصر بسوهاج

أنهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، منافسات الدوري الرياضي ومعارض أندية الفتاة والمرأة، الذي ينظمه فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، بالتعاون مع المديرية، لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وبمشاركة أكثر من 1000 شاب وفتاة من محافظات الصعيد المختلفة علي أرض ملاعب مركز شباب النصر بحي راشد بسوهاج، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم.



حضر الختام الدكتور ماجد العزازى رئيس الإتحاد العام لمراكز شباب مصر، وبلال البردويلي رئيس مجلس إدارة فرع الإتحاد بسوهاج والدكتور محمد سليمان أمين صندوق الاتحاد، والدكتور محمد السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، ووكيل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ومديري الإدارات بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، وأعضاء مجلس إدارة فرع الإتحاد العام لمراكز الشباب مصر بسوهاج

وقال الدكتور ماجد العزازي، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يولي اهتماماً كبيراً بهذه الأنشطة للشباب من إستثمار لطاقاتهم وتنمية لقدراتهم، وحب الانتماء للوطن، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، لرفع الوعي لدى الشباب في كل محافظات مصر، وتحفيزه على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة، باعتبار الشباب هم المحور الأساسي في تحقيق التنمية مشدداً على أن هذه الفعاليات ستفرز العديد من المواهب الرياضية من أبناء المحافظات في مختلف الألعاب والرياضيات

وقدم رئيس الإتحاد العام لمراكز شباب مصر الشكر لفرع الاتحاد بسوهاج، لما حققته من تعاون ومشاركة متميزة للمشاركين من مراكز الشباب بمحافظات قطاع الوجه القبلي والمجهود التي بذلها القائمون على تنظيم الفعاليات، حيث تهدف تلك المسابقات إلى تشجيع الشباب من خلال إقامة العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وأندية الفتاة والمرأة صرح بذلك شادي أبوحجي عضو الفرع والمشرف علي النشاط الرياضي



ومن جانبه قدم بلال البردويلي الشكر للاتحاد العام لما يقوم به من دور كبير في تفعيل دور مراكز الشباب، والطفرة المتميزة التي تشهدها مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، وما يقوم به الإتحاد والوزارة من نشر الوعي الرياضي والثقافي والسياسي والفني والإجتماعي وغيرها من الانشطة والبرامج متميزة.



وقال الشيخ إبراهيم السوهاجي عضو فرع الإتحاد بسوهاج ومنسق الفرع، أن الفعاليات التي استضافها مركز شباب النصر بحي راشد بمدينة سوهاج، تضمنت التصفيات النهائية للمسابقات الرياضية وذلك في خماسى كرة القدم، وكرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة بنات، وتنس الطاولة، بجانب معارض لمنتجات الفتاة والمرأة، والتي نظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر برئاسة الدكتور ماجد العزازي.