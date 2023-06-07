أهلي جدة يطلب رمضان صبحي وبيراميدز منقسم

استطاع أهلي جدة السعودي العودة مرة أخري لدوري "روشن" للأندية المحترفة، بعدما هبط خلال الموسم الماضي بعدما حل في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

وتبحث إدارة الراقي التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل العودة بقوة للمنافسة على البطولات خلال الموسم الجديد.

تفاصيل عرض أهلي جدة لرمضان صبحي

كشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي "من الآخر على شعبي" ، أن أهلي جدة السعودي تقدم بعرض لضم نجم بيراميدز رمضان صبحي سواء بالشراء او الإعارة لمدة موسم واحد .

وأشار شبانة إلى أن هذا الأمر أحدث انقسامًا بين مسؤولي بيراميدز ما بين مؤيدًا لخروجه لمدة سنة على سبيل الاعارة على أن يحصل يوسف أسامة نبيه على فرصة المشاركة في هذا التوقيت ، وبين معارض لاحتياج الفريق له في البطولة الأفريقية المقبل عليها الفريق الأزرق.

في السياق ذاته، منح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق السماوي اللاعبين راحة سلبية من خوض التدريبات لمدة خمسة أيام مقبلة خلال فترة التوقف الحالية، بعدما حققوا الانتصار على فاركو في الدوري.

ونجح بيراميدز في تحقيق الفوز على فاركو بهدف نظيف، أرحرزه مصطفى فتحي في المباراة التي جرت على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ ٣١ من عمر الدوري المصري.

واستطاع السماوي حصد ٣ نقاط غالية رفعت رصيده لـ ٦٤ نقطة في صدارة قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف بيراميدز تدريباته بداية من يوم ١٢ يونيو المقبل، من أجل الاستعداد لخوض مباريات كأس مصر والدوري الممتاز بعد انتهاء التوقف.

جائزة أفضل لاعب لـ مصطفى فتحي

في سياق متصل، منحت رابطة الأندية المصرية المحترفة جائزة أفضل لاعب في مباراة فاركو للنجم مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز.

واستطاع اللاعب تقديم مباراة مميزة وقوية مما نجح في المساهمة بفوز السماوي بالمباراة وحصد ٣ نقاط غالية رفعت رصيد بيراميدز إلى ٦٤ نقطة في صدارة قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن بيراميدز يتربع على عرش الدوري مؤقتا برصيد ٦٤ نقطة من أصل ٣٠ مباراة.