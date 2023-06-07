28 لاعبًا في قائمة منتخب مصر لمعسكر يونيو

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو الجاري.

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والذى يتخلله مباراتين أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار ، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18 ، واللاعبون هم :

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

هشام صلاح

أحمد رمضان بيكهام

ياسر إبراهيم

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

محمد حمدي

أحمد أبو الفتوح

مروان عطية

مهند لاشين

حمدي فتحي

غنام محمد

محمود حماده

أحمد سيد زيزو

محمد هلال

محمد رضا بوبو

محمد صلاح

مصطفي فتحي

حسين الشحات

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

محمود كهربا

أحمد ياسر ريان

مصطفى محمد.

قائمة منتخب مصر

مؤتمر صحفي لروي فيتوريا

و يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصر اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الكرة ، للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في الفترة من 10 إلى 18 يونيو الجاري .

و يستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا، يوم 14 يونيو في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، قبل خوض المباراة الودية أمام جنوب السودان يوم 18 من الشهر ذاته.

الخميس.. مؤتمر صحفي لبيريرا

على جانب آخر يعقد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن سير العمل بخطة تطوير منظومة التحكيم المصرية، والمستجدات المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

ويقام المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

انطلاق ورشة عمل تراخيص الأندية..ومسؤول كاف : مصر أول بلد أفريقي ينظم الدورة

وكان اتحاد الكرة قد نظم ورشة عمل تراخيص الأندية المصرية، بحضور السيد محمد سيدات مسؤول التراخيص بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ورئيس القسم الاحترافي بالكاف، والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصرى لكرة القدم والأستاذ محمد الطوبجي مدير التراخيص بالاتحاد ومسئولي التراخيص بأندية الدورى المصرى الممتاز ، الأهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري وغزل المحلة والاتحاد السكندري وفيوتشر وبيراميدز وفاركو وانبي والداخلية وأسوان وحرس الحدود وطلائع الجيش والبنك الأهلي والمقاولون العرب وسموحة .