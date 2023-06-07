محمد رضا بوبو الى الأهلي مقابل ٥ ملايين

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي، ان هناك اتفاق شبه نهائى بين ناديي الأهلي و فيوتشر على انهاء كافة التفاصيل الخاصة بلاعب الوسط محمد رضا بوبو من أجل انتقاله للقلعة الحمراء.

وأشار شبانة في تصريحاته على أن اللاعب وقع بالفعل مع أمير توفيق لمدة ٥ سنوات مقابل ٦ مليون جنيه للموسم الواحد وتتزايد سنويا بنسبة مليون جنيه.

وأضاف شبانة ان كل شىء سيتم انهائه بين الطرفين بعد العودة من رحلة المغرب مباشرة.

في سياق متصل، نجح الأهلي في تحقيق الفوز 2/1 على الوداد المغربي، خلال المباراة الذي أقيمت بينهما الأحد الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ذهابًا.

وجاءت الأهداف عن طريق الثنائي بيرسي تاو الذي سجل في الوقت البديل من زمن مجريات الشوط الأول ومحمود عبدالمنعم كهربا في شوط اللقاء الثاني.

حسام غالي يترأس بعثة الأهلي في المغرب

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بالأمس الثلاثاء عن تواجد حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، كرئيس لبعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المغرب بعد غدا الخميس؛ من أجل الاستعداد بقوة لمواجهة فريق الوداد يوم الأحد المقبل، في إياب الدور النهائي لدوري الأبطال.

ويجري حسام غالي اتصالاته من أجل الاطمئنان على جميع الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة وسائل الراحة للجهاز الفني واللاعبين وتنسيق كافة الإجراءات المتعلقة بالسفر.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة على متن طائرة خاصة وتعود في اليوم التالي للمباراة الإثنين المقبل، في الوقت الذي يرافق فيه محمود الخطيب، رئيس الأهلي، الفريق خلال فترة وجوده بدولة المغرب.

وكان الأهلي قد حصل على 10 ألقاب من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما نجح الوداد في خطف لقبين سابقين على حساب الأهلي بعد نهائي بطولة عام 2017، كذلك عقب نهائي البطولة القارية العام الماضي.

الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية من دون رد ذهابًا في نصف النهائي، والفوز أيضًا إيابًا بهدف نظيف عبر اللاعب حسين الشحات.

فيما الفريق المغربي عقب التعادل السلبي أمام الوداد على مركب محمد الخامس ذهابًا، ثم التعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما بجنوب أفريقيا إيابًا.



