منتخب الصالات يلتقي بموريتانيا في كأس العرب.. اليوم

يلتقي منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة المدير الفنى بنظيره الموريتاني فى السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العرب المقامة حالياً فى السعودية.



وجاءت القرعة بالمنتخب المصري فى المجموعة الثالثة، والتي تضم العراق وفلسطين وموريتانيا.

قائمة منتخب مصر

ضمت قائمة منتخب مصر 15 لاعباً، من أجل لعب منافسات بطولة كأس العرب التى ستقام على الأراضي السعودية خلال الفترة من 6 حتى 16 يونيو الجارى، وهم:

جمال عبدالناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن ومحمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد و على رمضان ومحمود فتحى.

الجدير بالذكر أن محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات هو الذي يرأس البعثة.

ويضم الجهاز الفنى المعاون سامح صالح مدرباً عاماً، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، محمد منجى المدير الإدارى وأحمد حسن مدير المهات.

في السياق ذاته، اختتم المنتخب المصري الأول لكرة الصالات معسكره المفتوح الذي انطلق يوم الجمعة الماضي.

وركز المعسكر الذي تواصل لمدة أيام متواصلة على متابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين، خاصة مع تواصل مباريات بطولة الدوري العام.

وقرر محمد أبو الوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة زيارة معسكر منتخب الصالات، من أجل متابعة خطة إعداد المنتخب للتصفيات الإفريقية القادمة.

كما عقد عضو الجبلاية جلسة مع هشام صالح المدير الفني ومساعدة نادر رشاد المدرب العام ، للوقوف على نتائج المعسكر التدريبي.

جهاد عرفة يؤكد جاهزية فريق الصالات

أكد جهاد عرفة عن أن الفريق جاهز للبطولة: “ نجحنا في اقامة معسكر في القاهرة من أجل تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيا بشكل الأمثل مع قوة البطولة ”.

وأضاف عرفة: “ نبحث عن الفوز غدا في ضربة البداية أمام موريتانيا وقادرون على المنافسة بقوة على لقب البطولة ”.

وأتم جهاد عرفة تصريحاته: “ المجموعة التي وقع بها المنتخب المصري صعبة للغاية وتضم وصيف البطولة الماضية، بالإضافة إلى أن البطولة بشكل عام قوية نظرا لمشاركة العديد من المنتخبات المتطورة ولكننا جاهزون للمنافسة في البطولة ”.