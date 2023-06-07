اخرجي من الروتين وحضري خبز بالزيتون| يساعد على الشبع ويحارب الشيخوخة

يرغب الجميع في تجديد وجبة الإفطار أو العشاء بطريقة بسيطة وسهلة دون تكلفة أو استغراق وقتًا طويلًا لتحضيرها، لذا نقدم لك طريقة تحضير خبز بالزيتون يمكن تخزينه وتناوله عند الشعور بالجوع في أي وقت ودهنه باللبنه أو أي نوع جبنة مفضلة لديك.

خبز بالزيتون

فوائد الزيتون

محاربة أمراض القلب والشرايين

إن الزيتون مفيد لصحة القلب والشرايين، وذلك للأسباب التالية:

غني بالدهون أحادية اللاإشباع، مثل حمض الأوليك، والذي يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم ويمنع أكسدة الكوليسترول الضار.

يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، وأهمها المركبات الفينولية، التي لها دور في الحفاظ على صحة القلب والشرايين.

غني بالنحاس، والذي يرتبط نقص مستوياته في الدم بالإصابة بأمراض القلب.

يساعد على تنظيم ضغط الدم والتقليل من ارتفاعه.

محاربة علامات الشيخوخة وتعزيز صحة البشرة والشعر

باحتواء الزيتون على حمض الأوليك وجد له خواص في المحافظة على البشرة ومرونتها وحفظ رطوبتها ونعومتها.

وبوجود مضادات الاكسدة القوية أيضًا، مثل: فيتامين هـ، يتم القضاء على الجذور الحرة ومحاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد والترهلات والمحافظة على البشرة ناعمة وصحية.

كما وجد لزيت الزيتون دور في علاج الأكزيما وتشقق الأيدي والارجل وعلاج حروق الشمس.

كما يعد مفيد جدًا لفروة الرأس والشعر، فهو يمنع جفاف الشعر ويرطب فروة الرأس الجافة.

تقليل الالتهاب

يلعب الالتهاب المزمن دورًا رئيسيًا في العديد من الأمراض، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفية.

والزيتون مليء بمضادات الأكسدة، التي ثبت أنها تساعد في علاج الالتهابات المزمنة، وتخفيف أعراض هذه الحالات وغيرها.

دعم الجهاز الهضمي

إن الزيتون يحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول ومصدر جيد للألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم لصحة الأمعاء.

طريقة عمل خبز بالزيتون

المقادير

- ملح : ملعقة صغيرة

- حليب : 284 ml

- البيض : 3 pcs

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- زيتون أخضر : 12 pcs (منزوع النواة ومفروم)

- إكليل الجبل : ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : ملعقتان كبيرتان (مبشور)

- دقيق : 200 gr

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

يحمّى الفرن على حرارة 180 درجة مئوية. يضرب بواسطة الخلاط الكهربائي كلّ من الدقيق والملح و"البايكنغ باودر" والحليب والبيض والزيت.يعجن هذا الخليط جيّداً.

يضاف الزيتون وإكليل الجبل وملعقة من الجبنة إلى هذا الخليط، مع الاستمرار في العجن.

يسكب هذا الخليط في صينية الخبز، وتضاف الكمية المتبقية من "البارميزان"، ويخبز لمدّة 50 دقيقة، ثم يبرّد، ويقدّم.