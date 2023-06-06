مخلل المانجو.. حضريه على خطى المطبخ الهندي| لذيذ وشهي

تتميز المانجو بإحتوائها على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة الهامة لصحة الجسم والبشرة، كما أنها غنية بالألياف التي تساعد على الهضم، وتتميز الهند بصنع مخلل المانجو، والتي تعد من أشهى الوصفات وأغربها لدى البعض، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل مخلل المانجو على جرار المطبخ الهندي.

مخلل مانجو

طريقة تحضير مخلل المانجو الهندي

المقادير

- مانجو : 2 حبة (غير ناضج ومقطع مكعبات)

- الثوم : 8 فصوص

- زيت السمسم : ثلث كوب

- الفلفل الاحمر الحار : 5 ملاعق كبيرة

- الخردل : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : 3 ملاعق صغيرة

- الحلبة : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في وعاء متوسط، اخلطي مكعبات المانجو مع إضافة الحلبة وبذور الخردل والفلفل الحار والثوم والملح وزيت السمسم.

وبعد ذلك اخلطي المكونات جيداً حتى تتداخل.

انقلي المكونات في برطمان زجاجي نظيف وجاف، ثم أغلقيه بإحكام.

قومي بوضع البرطمان بحرارة الغرفة حتى يحين وقت الاستخدام.

فوائد فاكهة المانجو

تساعد في محاربة السرطان

تحتوي المانجو على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين ، فيسيتين ، أيزوكيرسيترن، أستراجالين، حمض الجاليك وميثيل جاليت، وكل هذه الخصائص تحمي أجسامنا من سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان الدم.

يساعد في تنظيف البشرة

فائدة أخرى لتناول المانجو وهي أنه ينظف بشرتك من أعماق جسمك يعالج المسام ويعطي توهجًا لبشرتك ومن ثم ، تناول المانجو للحصول على بشرة خالية من العيوب.

تسعد على نمو الطفل

يساعد فيتامين(أ) بنسبته العالية في فاكهة المانجو على تكوين أسنان الطفل وعظامه، إضافة إلى تنمية العين والجهاز المناعي ونمو القلب والرئتين والكلى.

تحسن الجهاز الهضمي

تحتوي فاكهة المانجو على إنزيمات هاضمة تُعرف بـ "الأميليز"، وتعمل هذه الإنزيمات على تفكيك الطعام حتى يتمكن الجسم من امتصاصه بسهولة، كما تعمل على تحليل الكربوهيدرات إلى سكريات مثل الجلوكوز والمالتوز.

يمنع ضربة الشمس

تساعد هذه الفاكهة الصيفية أيضًا في منع ضربة الشمس، حيث أن تناولها خاصًة بعد حفظها في الثلاجة، يبردك على الفور وبالتالي ينعشك، لذا أضف هذه "الفاكهة الفائقة" في الصيف وابقَ بارداً أثناء الطقس الحار.