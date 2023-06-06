الأربعاء 07 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

طريقة تحضير تشيز كيك المانجو| لضيافة الصيف

تشيز كيك بالمانجو
تشيز كيك بالمانجو

تُعد المانجو من الفاكهة المفضلة لأغلب الناس سواء الكبار أو الصغار، حيث تتميز بمذاقها اللذيذ، لذا يفضلها البعض في الحلويات؛ لتعطي نكهة طيبة وشهيه، سواء إضافتها كصوص على الوجه أو حشوها بقطع المانجو أو الإثنين وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير تشيز كيك بالمانجو.

 

تشيز كيك مانجو

 

طريقة عمل تشيز كيك مانجو

مقادير تشيز كيك

-لتحضير العجينة

بسكويت الشاي السادة : كوب وثلاثة ارباع الكوب

الزبدة : ربع كوب (مع 2 ملعقة كبيرة كمية إضافية)

- لتحضير حشوة  تشيز كيك مانجو

مانجو : 2 قطعة (طازج مقطع إلى شرائح صغيرة)

الماء : 2 ملعقة كبيرة

سكر : كوب (مع 2 ملعقة كبيرة كمية إضافية)

جبن كريمي : 4 باكيت (كل باكيت 250 غرام)

البيض : 5 حبات

خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

دقيق : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

حمي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية وادهني صينية تشيز كيك بملعقتين كبيرتين من الزبدة.

اطحني البسكويت وضعيه في وعاء الخلاط الكهربائي ثمّ أضيفي الزبدة واخلطي للحصول على عجينة متماسكة.

 

txt

تشيز كيك الكيوي بطريقة بسيطة

 

مدّي العجينة في صينية التشيز كيك ثمّ أدخليها إلى الثلاجة.

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي شرائح المانجو وملعقتان كبيرتان من الماء وملعقتان كبيرتان من السكر ثمّ اخلطي جيداً حتى تحصلي على مزيج يشبه البوريه.

ضعي جبن الكريم في وعاء كبير وأضيفي كوب السكر ثمّ اخلطي جيداً على سرعة منخفضة بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح المزيج سلساً.

txt

حضري تشيز كيك باللوتس على خطى المطاعم لضيافة رمضان

 

أضيفي البيض تدريجياً ثمّ ضعي خلاصة الفانيليا واخلطي على سرعة منخفضة.

أضيفي نصف كمية مزيج المانجو والدقيق واخلطي حتى تتجانس المكوّنات ويصبح المزيج سلساً.

 

تشيز كيك مانجو

أخرجي الصينية من الثلاّجة وادهني المزيج على العجينة ثمّ ضعي ما تبقى من كمية المانجو على الوجه على شكل 3 خطوط أفقية.

اصنعي خطوط دائرية بواسطة سكين على وجه التشيز كيك حتى يتداخل المزيجين ببعضهما البعض.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي ساعة ثمّ أخرجي الصينية من الفرن واتركي التشيز كيك جانباً حتى يبرد.

ضعي التشيز كيك المانجو في طبق التقديم وأدخليه إلى الثلاجة قبل تقديمه، لتحصلي على احساس الانتعاش ومذاق ألذ.

 

مواد متعلقة

تشيز كيك الكيوي بطريقة بسيطة

حضري تشيز كيك باللوتس على خطى المطاعم لضيافة رمضان

طريقة عمل تشيز كيك بالبستاشيو لضيافة رمضان

طريقة عمل تشيز كيك بالأناناس وجوز الهند على طريقة المطاعم

طريقة عمل تشيز كيك بالكراميل| حضريها زي المطاعم

حضري تشيز كيك بجوز الهند والشوكولاتة وتمتعي بمذاق لا يقاوم
الجريدة الورقية