اصنعي سموذي المانجو بالموز للوقاية من السرطان

يرغب البعض في تناول مشروب لذيذ أثناء الطقس الحار، ومن ألذ المشروبات هو سموذي المانجو بالموز، فيتميز بمذاقه الشهي، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم، وفيما يلي نعرض لكم بالخطوات طريقة تحضيره وفوائده.

فوائد عصير المانجو بالموز

حماية القلب

يوفر المانجو المغنيسيوم والبوتاسيوم المهمين للحفاظ على تدفق الدم الطبيعي، واسترخاء الأوعية الدموية وخفض مستويات ضغط الدم.

يمد بالطاقة

يمتاز لب الموز الطري وسهل الهضم باحتوائه على سكريات بسيطة سهلة وسريعة الامتصاص بالجسم مثل؛ السكروز والفركتوز (Fructose)، وبهذا يعد الموز من الأغذية المشهورة للرياضيين والتي تمدهم بالطاقة السريعة والتي يحتاجونها أثناء التمارين وفي المبارايات الرياضية المختلفة.

تساعد في محاربة السرطان

تحتوي المانجو على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين ، فيسيتين ، أيزوكيرسيترن، أستراجالين، حمض الجاليك وميثيل جاليت، وكل هذه الخصائص تحمي أجسامنا من سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان الدم.

مفيدة لصحة الجلد والعيون

تتميز المانجو بإحتوائها على فيتامين أ؛ وهو يعد من أهم مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، ومهمة للحفاظ على صحة الجلد والعيون، والوقاية من علامات الشيخوخة والتجاعيد.

تحسن الجهاز الهضمي

تحتوي المانجو على إنزيمات هاضمة تُعرف بـ "الأميليز"، وتعمل هذه الإنزيمات على تفكيك الطعام حتى يتمكن الجسم من امتصاصه بسهولة، كما تعمل على تحليل الكربوهيدرات إلى سكريات مثل الجلوكوز والمالتوز.

إضافة إلى ذلك، يحتوي المانجو والموز أيضًا على كثير من الماء والألياف الغذائية التي قد تساعد بدورها على حل مشكلات الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال، إذ وجدت بعض الدراسات، أن البالغين المصابين بالإمساك المزمن والذين تناولوا المانجو يومياً، انخفضت لديهم أعراض الحالة.

تقوية جهاز المناعة

يساهم الموز في الوقاية من العديد من الأمراض وفي تقوية جهاز المناعة، وهذا من أهم فوائد الموز، وذلك باحتوائه على مضادات الأكسدة وخاصة الكاروتين وفلافينويدز وفيتامين ج (Vitamin C) والمهمة جدًا في تقوية جهاز المناعة والوقاية من العديد من الأمراض والسرطانات ومحاربة الشيخوخة.

تسعد على نمو الطفل

يساعد فيتامين(أ) بنسبته العالية في المانجو على تكوين أسنان الطفل وعظامه، إضافة إلى تنمية العين والجهاز المناعي ونمو القلب والرئتين والكلى.

طريقة تحضير سموذي المانجو بالموز

المقادير

- عصير الأناناس : نصف كوب

- مانجو : 2 كوب (مقطّع، ومجمّد)

- الموز : نصف حبة

- لبن زبادي : نصف كوب

- العسل : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

قطّعي الموزة إلى دوائر.

في الخلاط الكهربائي، ضعي قطع المانجو المجمّدة ودوائر الموز.

أضيفي اللبن الزبادي وعصير الأناناس والعسل.

اخلطي المكونات جيداً حوالي عدة دقائق.

صبّي السموثي في كوبين وقدّميهما.