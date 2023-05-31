فاكهة القشطة.. حضري عصير صحي يقيك من الإكتئاب

تُعتبر فاكهة القشطة من الفواكه الخضراء، مخروطية الشكل، قشرتها جلدية ولبها كريمي، تتمتع بمذاق حلو وعادةً ما تؤكل بالملعقة أو تُقدّم مثلجة أو كعصير غني بالفيتامينات والمعادن، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات وفوائده.

فوائد فاكهة القشطة

تقي من السرطان

تحتوي القشطة على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة في الجسم وكما هو معروف، المستويات العالية من الجذور الحرة يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي المرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السرطان.

تساعد على تحسين المزاج

تُعتبر فاكهة القشطة مصدراً ممتازاً لفيتامينB6، إذ يلعب هذا الفيتامين دوراً في تكوين الناقلات العصبية بما فيها السيروتونين والدوبامين والتي تساعد في تنظيم الحالة المزاجية.

يرتبط انخفاض مستويات فيتامين B6 في الدم بالإكتئاب وخاصةً عند كبار السن، وقد أكدت الدراسات أن المستويات الكافية من هذا الفيتامين قللت من خطر الإصابة بالإكتئاب.

منع ارتفاع ضغط الدم

تحتوي القشطة على البوتاسيوم والمغنيسيوم وهي مغذيات تساعد على تنظيم ضغط الدم، ويُذكر أن 160 جراماً من القشطة يحتوي على 10% من RDI للبوتاسيوم وأكثر من 6% من RDI للمغنيسيوم.

وتعمل هذه المغذيات على تعزيز تمدد الأوعية الدموية وبالتالي خفض ضغط الدم الذي يحمي من الإصابة بأمراض القلب وحدوث السكتات الدماغية.

طريقة تحضير عصر القشطة الغني بالفيتامنات

المقادير

- القشطة : 4 حبات (فاكهة القشطة)

- حليب : كوب

- الماء : كوب

- العسل : 2 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

قومي أولًا بغسل القشطة بشكل جيد، ثم قطعيها بواسطة السكين إلى نصفين ثم استخرجي لب الفاكهة القشطة وضعيها في مصفاة كبيرة.

بعد استخراج اللب قومي بتقليب بملعقة كبيرة بشكل جيد حتى تنفصل البذور عن اللبن بشكل كامل.

ضعي لب القشطة المصفى من البذور في الخلاط الكهربائي وأضيفي عليه كوب حليب وكوب ماء ثم اخلطي حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

اسكبي عصير فاكهة القشطة في إبريق كبير ثم ضعي الإبريق في الثلاجة لمدة ساعتين حتى يبرد بشكل جيد.

حضري كوبين كبيرين، وضعي في كل كوب ملعقة صغيرة عسل ثم اسكبي العصير وحركيه وقدميه.