حضري كيك الجزر لفطار صحي ولذيذ| تعرفي على فوائده

تعد كيكة الجزر من أشهى الحلويات التي يمكن تناولها أثناء الدايت، وتتميز بمذاقها اللذيذ وفوائدها المذهلة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها وأبرز فوائدها.

فوائد الجزر

يساعد في خسارة الوزن

من فوائد الجزر أنه يساعد في خسارة الوزن الزائد عن طريق تحفيز الشعور بالشبع لمدة طويلة، إذ يمكن تناوله كوجبة خفيفة في الفترة المسائية للتخفيف من الشعور بالجوع ليلًا وتجنب تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية.

يقوي العظام والأسنان

تُعد تقوية العظام والأسنان أحد فوائد الجزر قبل النوم، إذ أن الجزر يحتوي على مركبات عديدة تحافظ على كثافة العظام، مثل: فيتامين ك، والكالسيوم، والفسفور الأمر الذي يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

كما أن الجزر يساعد على التخلص من طبقة الجير وبواقي الطعام من بين الأسنان، ويعزز من إنتاج اللعاب الذي يساهم في الوقاية من الإصابة بتسوس الأسنان.

يقوي النظر

يحتوي الجزر على نسبة بيتا-كاروتين أكثر من أي خضروات أخرى. يتحول هذا المركب النباتي إلى فيتامين "أ" في الجسم، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العين.

ويشتهر فيتامين "أ" بقدرته على حماية العينين وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض العين مع التقدم بالعمر مثل إعتام عدسة العين (الماء الأبيض) والجلوكوما (الماء الأسود).

طريقة تحضير كيكة الجزر دايت

المقادير

- دقيق : كوب

- سكر : ربع كوب

- السكر البني : ربع كوب

- بيكنج صودا : ملعقة كبيرة

- القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- ملح : رشّة

- الزبدة : ربع كوب (طرية)

- الزيت النباتي : ربع كوب

- الفانيليا : ملعقة كبيرة (سائلة)

- بياض البيض : 1 حبة

- الجزر : 2 كوب (مبشور)

- البيض : 1 حبة (كامل)

طريقة التحضير

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

جهزي وعاء للخلط، أضيفي المكونات التالية: الدقيق، والبيكنج صودا، والسكر البني والأبيض واخلطي جيداً.

أضيفي الملح، والجزر المبشور والقرفة واخلطي.

في وعاء آخر، ضعي الزبدة الطرية، والزيت، والفانيليا، وبياض البيض، والبيضة الكاملة واخلطي جيداً.

إبدأي بإضافة خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والبيض مع الاستمرار في الخلط حتى تتجانس المكونات.

ادهني قالب الكيك بالزيت ورشة دقيق.

اسكبي خليط الكيك بالقالب، وأدخلي القالب للفرن لمدة تتراوح ما بين 40 – 45 دقيقة أو حتى التأكد من النضوج.

أخرجي القالب من الفرن واتركيه يبرد تماماً ثم قطعيه وقدميه.