طريقة تحضير سلطة الجزر بالشبت.. تحارب أمراض القلب

يتميز الجزر بفوائده العديدة والمذهلة التي يحتاجها الجسم، ويُعد لبديل فعال للعديد من العقاقير الطبيعة التي لها أثار جانبية، لذلك نقدم لكم أبرز الأمراض التي يعالجها الجزر، وطريقة عمل سلطة جزر بالشبت الصحية.

يحسّن الرؤية

يحتوي الجزر على البيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين A في الكبد، وهي مادة تقوي النظر، إضافة إلى أنّها تحمي شبكة العين من الغباش ومن المياه الزرقاء وعتامة العدسة.

يساعد في الوقاية من السرطان

فقد أظهرت الدراسات أنّ الجزر يقلّل من خطر الإصابة بسرطان الرئة والثدي والقولون.

يبطئ الشيخوخة

حيث يعمل البيتا كاروتين المتوافر بدرجة عالية في الجزر كمضاد للأكسدة للخلايا التالفة التي تنتج من عملية الأيض. وبذلك، يبطئ الجزر الشيخوخة.

يعزّز صحة البشرة

يحمي الفيتامين A والمواد المضادة للأكسدة البشرة من أضرار أشعة الشمس، ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة وحب الشباب وتصبغ البشرة وتفاوت لونها وعيوب أخرى. كما أنّ النقص في الفيتامين A يسبّب جفاف البشرة والشعر والأظافر. وبالإضافة إلى تناوله نيئاً أو مسلوقاً، يستخدم الجزر كقناع للوجه، إذ يخلط الجزر المبشور مع قليل من العسل ويفرد على الوجه، فنحصل على علاج غير مكلف ومفيد.

يساعد في منع الإصابة بالعدوى

من المعروف أنّ الجزر أفضل علاج لمنع الإصابة بالعدوى، فالفيتامينات المختلفة التي يوفرها تقوّي مناعة الجسم.

يحارب أمراض القلب

تشير الدراسات إلى أنّ الوجبات الغذائية الغنية بالكاروتينات مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. إذ إنّ الجزر لا يحتوي فقط على البيتا كاروتين إنّما أيضاً على الألفا كاروتين والليوتين، وهي مضادات أكسدة تقلل من نسبة الكوليسترول بالدم وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

طريقة عمل سلطة الجزر بالشبت

المقادير

- الجزر : 3 حبات (مقشر ومبشور)

- الثوم : فص (مهروس ناعم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الشبت : ربع كوب (مفروم)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

1. سخني زيت الزيتون في مقلاة على النار.

2. أضيفي الجزر المبشور والثوم والملح والفلفل وقلبي المزيج لمدة 5 دقائق حتى يذبل.

3. ازيلي المقلاة عن النار واتركي الجزر ليبرد ثم انقليه لطبق التقديم.

4. أضيفي الشبت المفروم وعصير الليمون وقلبي المزيج وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.