حضري سلطة الجزر بالعسل لتعزيز المناعة

يحتوي الجزر على العديد من الفوائد المذهلة التي يحتاجها جسمك يوميًا لممارسة يومه بشكل حيوي مليئ بالنشاط والتركيز، لذا يفضل إدخاله ضمن نظامك الغذائي في وجبه واحده على الأقل، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائده والتي أبرزها تقوية النظر وطريقة عمل سلطة الجزر بالعسل، وتتميز بمذاقها اللذيذ وسرعة تحضيرها.

سلطة الجزر

فوائد الجزر

يقوي النظر

يحتوي الجزر على نسبة بيتا-كاروتين أكثر من أي خضروات أخرى. يتحول هذا المركب النباتي إلى فيتامين "أ" في الجسم، وهو عنصر غذائي مهم لصحة العين.

ويشتهر فيتامين "أ" بقدرته على حماية العينين وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض العين مع التقدم بالعمر مثل إعتام عدسة العين (الماء الأبيض) والجلوكوما (الماء الأسود).

يحمي القلب

يحافظ الجزر على صحة وسلامة القلب وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

كما أنه يعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي فالجزر يحمي من الإصابة بالسكتات القلبية.

يعزز من مناعة الجسم

يحتوي الجزر على العديد من مضادات الأكسدة التي تعزز مناعة الجسم وتقي من الإصابة بالعديد من الأمراض، كما يحتوي على فيتامين أ (Vitamin A) الذي يحارب الالتهابات وفيتامين ج (Vitamin C) الذي يساهم في بناء الأجسام المضادة.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

أحد فوائد الجزر قبل النوم هو أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطانات المختلفة، مثل: سرطان القولون، والبروستاتا، والثدي؛ لاحتوائه على مركب فالكارينول (Falcarinol) الذي يقوم بتدمير الخلايا السرطانية في الجسم.

كما يحتوي الجزر على مضادات أكسدة عديدة، مثل: مركبات الكاروتينويد (Carotenoids)، والأنثوسيانين (Anthocyanins) التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

فوائد آخرى للجزر

يعالج الإمساك.

يتحكم بمستوى السكر في الدم.

يقلل من شدة أعراض سن اليأس.

طريقة تحضير سلطة الجزر بالعسل

المقادير

- الجزر : 2 كوب (مبشور)

- الكرفس : نصف كوب (مفروم)

- كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة (مفرومة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- العسل : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

اخلطي الجزر والكرفس والكزبرة في طبق عميق.

اخلطي الليمون والزيت والعسل.

أضيفي المزيج للجزر والكرفس وقلبي.

ضعي السلطة في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم.