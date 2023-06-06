الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

إعادة فتح السفارة الإيرانية بالسعودية .. فيديو

إعادة افتتاح السفارة
إعادة افتتاح السفارة الإيرانية بالسعودية

لانت الخصومة وتكسرت الخلافات على صخرة الرغبة في إنهاء المشاكل، فبعد المباحثات السعودية الإيرانية، بدأت صراعات المنطقة في التحلحل، معلنين صدق نواياهم في إنهاء الأزمات التي امتدت لسنوات. 

   وأعلنت وسائل إعلام سعودية، خبر إعادة افتتاح السفارة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بعاصمة المملكة، الرياض، بعد من اتفاق البلدين بوساطة صينية على إنهاء الخلاف بين الدولتين، في خطوة تأتي استكمالا لعملية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين إيران والسعودية.

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وحضر الافتتاح ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية في مقر السفارة الإيرانية الذي كان مغلقا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا.

 

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، بأن الدبلوماسي رفيع المستوى علي رضاعنايتي سيكون السفير الجديد في الرياض.

 

افتتاح السفارة الإيرانية بالرياض

 

وجاء افتتاح السفارة الإيرانية بالرياض، بعد ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما برعاية صينية.

و كذلك بعد أن تبادل البلدان في أبريل الماضي، زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات.

 

وأعيد فتح مبنى السفارة السابق الذي كان مغلقًا لسنوات بعدما تمّ ترميمه بالكامل مؤخرًا.

 

السفير الإيراني

 

وتأتي تلك الخطوة بعدما عينت طهران الشهر الماضي، الدبلوماسي رفيع المستوى علي رضا عنايتي سفيراً جديداً في المملكة. 

 

ويشغل عنايتي حالياً منصب نائب وزير الخارجية بعدما كان سفيراً في الكويت خلال عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني.

 

كما جاءت بعد أن تبادل البلدان في أبريل الماضي، زيارة لوفدين فنيين من أجل بحث مسألة إعادة فتح السفارات.

 

 

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