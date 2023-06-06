السعودية تشارك في "تواصل الأعمال" لمجموعة العشرين

قررت السعودية المشاركة مجموعة تواصل الأعمال لمجموعة العشرين (B20) تحت الرئاسة الهندية .

يرأس وفد المملكة المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه الرئيس التنفيذى ل "سابك"

تعد تواصل الأعمال أول مجموعة تواصل لمجموعة العشرين إذ تم إنشاؤها عام 2010 ضمن رئاسة كوريا الجنوبية لمجموعة العشرين بهدف تمثيل مصالح قطاع الأعمال وإيصال صوتهم لقادة دول مجموعة العشرين.

وتعقد المجموعة عدة اجتماعات لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال بالتعاون مع شركاء المعرفة وتقوم بإعداد بيان ختامي يشتمل على توصيات ومقترحات لتعظيم دول القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه.

من جانبه عبر الفقيه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء على الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين لقطاع الأعمال في المملكة، حيث نجحت منذ إطلاق رؤية 2030 في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، وشمل هذا التحول عدة جهود رئيسية متمحورة حول بعد قطاعي يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية و إطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، بالإضافة إلى بعد تمكيني يهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص ومعرفة التحديات التي تواجه القطاع.

وتابع الفقيه قائلا: "بأن مشاركة وفد المملكة في مجموعة تواصل الأعمال (B20) يهدف إلى تعظيم الفائدة من خلال ربط الشركات الرائدة في المملكة مع شركات أخرى في دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية والخروج بتوصيات تدعم العمل المشترك وتعظم المنفعة المتبادلة. كما أشار إلى عزم وفد المملكة في مجموعة تواصل الأعمال على تقديم نماذج حيّة حول تطور قطاع الأعمال في المملكة وجاذبيته للاستثمارات ومنها تسهيل دخول منشآت جديدة للأسواق، وتوسيع مصادر التمويل للشركات، والتحسينات المتتابعة لسياسات سوق العمل، وهو ما انعكس على تحسن ترتيب المملكة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية لتصل إلى المركز السابع على مستوى مجموعة العشرين لعام 2022م.