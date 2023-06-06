ميسي يوجه ضربة موجعة لـ الهلال السعودي

طالب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إدارة باريس سان جيرمان بتأجيل المفاوضات حتي عام 2024 المقبل، على الرغم من رحيل اللاعب عن صفوف باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري، بعد انتهاء تعاقده مع النادي الفرنسي.

وكشفت تقارير صحفية أن ليو طالب إدارة الزعيم السعودي بتأجيل انتقاله للفريق حتى يناير 2024، بسبب ظروف خاصة به.

وشددت التقارير على أن إدارة الأزرق تفاجأت من طلب ليونيل ميسي، بعدما كان اللاعب قد أبدى موافقة باللعب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

وأوضحت أن إدارة الهلال أخبرت ميسي أن العرض خلال الموسم المقبل سيكون مختلف عن عرض صيف 2023، حيث سيؤثر عامل السن على الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب.

برشلونة يتواصل مع ميسي

تواصلت إدارة برشلونة الإسباني مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل اقناعه بالانتقال للفريق خلال الموسم الجديد، بعد فسخ تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ميسي قد رفض تجديد نعاقده مع باريس سان جيرمان، على الرغم من اصرار ناصر الخليفي، رئيس البي اس جي، على تجديد عقد اللاعب قبل نهاية عقده مع الفريق الباريسي.

وأكد خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني في تصريحاته صحفية أن نجله يرغب في الانتقال لبرشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار إلى أن ميسي لديه رغبة قوية في العودة مرة أخري للبارسا، على الرغم من العرض التاريخي والقوي للاعب من قبل الهلال السعودي، والذي يتخطى حاجز المليار يورو.

أسطورة برشلونة ينصح الأرجنتيني

في سياق متصل قدم أسطورة برشلونة كارلوس ريكساتش النصيحة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد التقارير الكثيرة حول اقتراب الأخير من العودة مرة أخري للبلوجرانا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وشدد ريكساش في مقال نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه لو كان ميسي فأنه سيتخذ قرارًا بعدم العودة مرة للبلوجرانا بعد الرحيل عن الفريق خلال صيف 2021.

وأكد أسطورة البلوجرانا على أن عودة ميسي للبارسا ستكون مخاطرة كبيرة، فمن الممكن أن يتحول الجمهور عليه ويطلقون عليه صافرات الاستهجان.

وكشف ريكساش عن أن برشلونة أصبح مليء بالحيوية، كما تشافي مستمر في التعلم على صعيد المسابقات الأوروبية، مشيرًا إلى أن أمر ميسي لابد أن يتعلق بالمنطق لا بالعاطفة.