أسطورة برشلونة ينصح ميسي:"لا تعود"

وجه كارلوس ريكساتش، أسطورة برشلونة، نصيحة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد الأنباء القوية التي ترددت حول اقتراب اللاعب من العودة مرة أخري لـ "كامب نو"، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد ريكساش في مقال كتبه لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه لو مكان ميسي فلن يعود للبلوجرانا بعد الرحيل عن الفريق خلال موسم 2021/2022.

وشدد أسطورة البارسا على أن عودة ميسي لبرشلونة مختطرة كبيرة، حيث من الممكن أن ينقلب الجمهور عليه ويطلقون عليه صافرات الاستهجان.

وأوضح أن برشلونة ملئ بالحيوية والمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مازال يتعلم على صعيد المسابقات الأوروبية، مشيرًا إلى أن أمر ميسي لابد أن يتعلق بالمنطق لا بالعاطفة.

مقال أسطورة برشلونة

كتب أسطورة برشلونة ريكساش، فقال: "لو كنت مكان ليونيل، فأنني لن أعود لبرشلونة خلال الفترة الحالية".

وتابع مقاله: "انا على علم بصعوبة القرار، وذلك بسبب أن الأمر يتعلق بالعاطفة وهذا لا يمكن إنكاره".

وأردف:"فلو قمنا بتحليل منطقي، فعودة ميسي تعد مخاطرة كبيرة، ومن المحتمل أن يطلقوا المشجعون الذين هتفوا كثيرًا وصفقوا لنجم التانجو صافرات الاستهجان ضده".

وأوضح ريكساش: "عالم كرة القدم لا بوجد به ذاكرة، لذلك سيكون عليك القيام بالعديد من الأشياء التي ربما لا يمكن تقديمها في ذلك العمر، وهو ما تعرضت له في باريس سان جيرمان".

وأكمل: "حجة النادي يعاني اقتصاديًا لدعم عودة ليو الآن، على عكس ما تقديمه خلال موسيمين من الاَن، وذلك لتوضيح وداعه بحجة لا يمكن دفع راتبه، لكن في الوقت الحاضر وجدت الموارد، دون النظر إلى مصدرها".

وأتم أسطورة برشلونة مقاله، فقال: "البارسا هذا الموسم كان مليئًا بالحيوية، كما أن تشافي مستمر في التعلم خاصة على مستوى البطولات الأوروبية، وكل هذا بدون ليونيل ميسي. آمل أن يتم النظر للأمر بالمنطق أكثر من العاطفة".

برشلونة يتواصل مع ميسي

يتواصل مجلس إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا مع ميسي لإقناعه بالعودة مرة أخري لبرشلونة، بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية.

وكان ميسي قد قرر الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد انتهاء تعاقده مع البي اس جي بنهاية الموسم الجاري.

