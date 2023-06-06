زيني سفرتك وحضري أشهى صيادية بالجمبري

تحرص الأمهات على تحضير الأصناف المفيدة لجسم أفراد أسرتها وتأتي المأكولات البحرية في مقدمة الوجبات المحببة لدى الكبار والصغار.

ويحتل الجمبري مكانة خاصة بين الأطباق الأساسية لفوائده المتعددة ومذاقه الذكي المفضل الكبار والصغار.

وتتنوع فوائد الجمبري بين تحسين صحة الدماغ، والقلب، وكذلك خفض نسبة الدهون في الجسم، وزيادة كتلة العضلات، وغير ذلك، وفيما يلي نذكر أبرز فوائد الجمبري الصحية والجمالية:

فوائد الجمبري للقلب

من أبرز فوائد الجمبري تعزيز صحة القلب والتقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، يرجع ذلك لاحتوائه على السيلينيوم ومادة الأستازانتين التي تقوي الشرايين، وتساهم في زيادة مستوى الكوليسترول الجيد وهو عامل مهم لصحة القلب.

علاوة على ذلك فإن المستويات العالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الجمبري تساعد في تقليل الكوليسترول الضار؛ مما يقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أما عن الجمبري والكوليسترول فبالرغم من أن الجمبري يحتوي على الكوليسترول إلا أنه خال تقريباً من الدهون المشبعة، وقد ثبت حديثاً أن الدهون المشبعة في الطعام هي التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وليس الكوليسترول الغذائي.

فوائد الجمبري للمخ

لعل من أهم فوائد الجمبري الوقاية من الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية كألزهايمر والخرف، وذلك من خلال تحسين الوظيفة الإدراكية وأداء الذاكرة، وحماية الأعصاب، والوقاية من تلف خلايا المخ.

يرجع ذلك التأثير للجمبري في احتوائه على الكولين، والأستازانتين المضادة للالتهاب، وكذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية. ومن فوائد الروبيان المجفف احتواءه على التريبتوفان الذي يحفز إفراز هرمون السيروتونين (هرمون السعادة).

فوائد الجمبري للعظام

يعد أحد فوائد الجمبري حفاظه على صحة العظام والوقاية من الإصابة بأمراضها كهشاشة العظام وغيرها، حيث أن الجمبري يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم التي تساهم جميعها في تعزيز صحة العظام، وزيادة كثافتها، وتقويتها.

فوائد الجمبري لصحة العين

تتضمن فوائد الروبيان أيضاً مساهمته في التقليل من التنكس البقعي المرتبط بالعمر حديث التوعي، حيث وجد أن الروبيان يحتوي على مركب شبيه بالهيبارين قد يساعد في علاج هذه الحالة. كما يخفف الأستازانتين الموجود في الجمبري من إجهاد العين خاصة فيمن يستخدمون أجهزة الكمبيوتر فترات طويلة.

فوائد الجمبري للرجيم

تتعدد فوائد الجمبري للرجيم فهو مصدر رائع للبروتين، وفيتامين د، ولا يحتوي على الكربوهيدرات، لذا فهو من أفضل الأطعمة المناسبة للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن.

مما يزيد من فوائد الروبيان للرجيم أيضاً احتواءه على مستويات عالية من الزنك الذي يعمل على زيادة هرمون الليبتين، وهو الهرمون المسؤول عن الإحساس بالشبع، كما أنه جزء من تنظيم تخزين الدهون واستهلاك الطاقة بشكل عام.

فوائد الجمبري لكمال الاجسام

يعد البروتين اللبنة الأساسية لبناء العضلات، وزيادة كتلتها، وقوتها، ويساعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين على تقليل الوزن وخفض الدهون في البطن؛ لذا فإن من فوائد الجمبري لكمال الأجسام احتواءه على نسبة عالية جداً من البروتين، حيث أن نسبة البروتين في الروبيان.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير صيادية بالجمبري بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الجمبري : نصف كيلو (مقشر)

- الأرز : 2 كوب

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- الزيت : 3 ملاعق كبيرة

- الكمون : حسب الرغبة (ناعم)

- ملح : حسب الرغبة

- بقدونس : نصف كوب (مفروم)

طريقة التحضير

ضعي الزيت في قدر على النار، وشوحي البصل المفروم حتى يصبح لونه ذهبياً.

أضيفي الملح والكمون والجمبري فوق البصل.

أضيفي الأرز وقلبي جيداً ثم أضيفي الماء.

اتركيه على النار حتى يقل الماء ثم قومي بنقله على نار هادئة حتى ينضج.

اسكبي الصيادية في طبق التقديم، وزيني بالبقدونس المفروم.