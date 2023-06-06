مصير المدرب العام في تليفونات بني سويف

تقدم احمد أمام المدرب العام بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بنى سويف باستقالته لاحمد كابوريا المدير الفنى للفريق وذلك قبل مواجهة لافيينا بالجولة 29 الخميس القادم بالمباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب الآسيوطى سبورت.

وعلل ' أمام ' استقالته بسبب الأجواء الإدارية المبهمة والغير واضحة بالنادى السويفى .

ويعمل احمد امام كمدير قطاع الناشئين بنادى لافيينا فيما تشير المؤشرات أن مواجهة الفريقان بالجولة المقبلة هى أحد أهم أسباب تقدم المدرب العام باستقالته خاصة فى ظل سعى تليفونات بنى سويف لتحقيق نتيجة ايجايبية للهروب من منطقة الخطورة فيما يسعى لافيينا لمواصلة المنافسة على الصعود للدورى الممتاز .



فيما يسعى كابوريا المدير الفنى لتليفونات بنى سويف لتذوق طعم الانتصار خاصة بعد عودته لتدريب الفريق والتعادل أمام الالمونيوم وديروط ومصر للمقاصة وتلقى الخسارة أمام كيما اسوان بالجولة 28 بهدفين مقابل هدف.

ويسعى جوروج جاليدى المدير الفنى لنادى لافيينا للفوز لمواصلة المنافسة على الصعود للدورى الممتاز خاصة بعد احتلال الفريق مركز الوصافة بفارق نقطة عن الجونة متصدر المجموعة .

فيما يستضيف تليفونات بنى سويف نظيره بترول اسيوط ويحل لافيينا ضيفا على اسمنت اسيوط بالجولة 30 .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة فيما يحتل لافيينا المركز الثانى برصيد 62 نقطة.