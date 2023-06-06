مكافآت استثنائية في العبور لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الاتصالات

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العبور بقيادة دكتور عطية السيد الاستعداد لمواجهة المصرية للاتصالات في الجولة 29 بدوري القسم الثاني المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويحشد عطية السيد أسلحته لخوض هذا اللقاء الهام الذي لا يقبل القسمة على اثنين ويحتل العبور المركز السابع برصيد 45 نقطة كما يحتل الاتصالات المركز السادس بنفس رصيد النقاط متفوقا بفارق الأهداف.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكر مغلق يوم الخميس ليلة المباراة استعدادا لهذا اللقاء.

ورصدت إدارة النادي مكافآت استثنائية لمباراتي الاتصالات ومنتخب السويس لتحفيز اللاعبين والمطالبة ببذل أقصي جهد لديهم

دوري القسم الثاني

وشهدت الجولة 28 المجموعة الثانية الغاء مباراة الاعلاميين والترسانة بعد انسحاب الإعلاميين من المباراة في الدقيقة 10 لعدم اكتمال عدد اللاعبين بعد تسجيل الترسانة لهدفين عن طريق اوجستين اوتو و يسري وحيد

وفاز القناة على النصر بهدفين دون رد أحرزه ما مواندا وأحمد عبدالرازق وتغلب الإنتاج الحربي على السكة الحديد بثلاثية مقابل هدفين وفاز المصرية للاتصالات على المستقبل بثلاثية دون رد.

وفاز العبور على كهرباء الإسماعيلية الكهرباء 1/2 احرز هدفي العبور محمد رجب وشيكا أحرز هدف الكهرباء احمد جمعة

وفاز بتروجيت على الشرقية للدخان بثلاثية مقابل هدف احرز ثلاثية بتروجيت احمد رضا وإسماعيل بامبا ومحمد توفيق واحرز هدف الدخان حسام عبدالواحد وفاز وادي دجلة علي بورتو بهدف دون رد .