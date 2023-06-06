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الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

وكيل البرلمان ينعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق

الدكتور أحمد عماد
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق

نعى المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى وفاة الأستاذ الدكتور أحمد عمادالدين عميد كلية طب عين شمس ووزير الصحة والسكان الأسبق، الذي وافته المنية مساء اليوم .

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اقتصادية النواب توافق موازنة الرقابة المالية بمليار و267 مليون جنيه

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مجلس النواب يفتتح جلساته بمناقشة قانون ضريبة الدمغة

جاء فيها ننعي بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله تعالي وقدره الاستاذ الدكتور أحمد عمادالدين عميد كلية طب عين شمس ووزير الصحة بعد مسيرة أكاديمية علمية وعملية مشرفة وحافلة بالعديد من الإنجازات والعلامات المضيئة في كافة المناصب التي تقلدها علي مدار تاريخه المهني والعلمي المشرف، وتابع (سعدالدين) كان قيمة وقامة علمية وإنسانية عالية، قدم خلال مسيرته العملية، واسهاماته العلمية نموذجاً ملهماً للعطاء النابض بالحكمة، والإيثار، والإنسانية، ولم يدخر وسعاً في آداء واجبه الوطني، والعلمي. 

واذ يتقدم المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الكريم، فإنه يتضرع إلي الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله، وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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