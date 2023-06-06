وكيل البرلمان ينعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق

نعى المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى وفاة الأستاذ الدكتور أحمد عمادالدين عميد كلية طب عين شمس ووزير الصحة والسكان الأسبق، الذي وافته المنية مساء اليوم .

جاء فيها ننعي بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله تعالي وقدره الاستاذ الدكتور أحمد عمادالدين عميد كلية طب عين شمس ووزير الصحة بعد مسيرة أكاديمية علمية وعملية مشرفة وحافلة بالعديد من الإنجازات والعلامات المضيئة في كافة المناصب التي تقلدها علي مدار تاريخه المهني والعلمي المشرف، وتابع (سعدالدين) كان قيمة وقامة علمية وإنسانية عالية، قدم خلال مسيرته العملية، واسهاماته العلمية نموذجاً ملهماً للعطاء النابض بالحكمة، والإيثار، والإنسانية، ولم يدخر وسعاً في آداء واجبه الوطني، والعلمي.

واذ يتقدم المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الكريم، فإنه يتضرع إلي الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله، وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.