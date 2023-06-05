خبير تحكيمي: قرارات الحكم لم تؤثر على مباراة الأهلي والوداد

أكد رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق أن التصوير التليفزيوني خلال مباراة الأهلي والوداد المغربي لم يحسم وجود ركلة جزاء لصالح حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر.



وقال رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق عبر برنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق :" التصوير التليفزيوني لم يحسم وجود ركلة جزاء لـ"الشحات" أمام الوداد المغربي وكان يجب إعادة اللقطة أكثر من مرة ".

وأضاف:"قرارات الحكم لم تكن مؤثرة في مباراة الأهلي والوداد المغربي ولم تؤثر على سير المباراة ".

نجم الأهلي السابق يفتح النار على حك نهائي إفريقيا

أثنى محمد بركات نجم الأهلي السابق على حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بعد مستواه الفني خلال مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسين الشحات كان نجم من نجوم المباراة، وكان بيعمل كل حاجة في الكورة انهاردة".

وأضاف: "الوداد من الفرق الكبيرة اللي بتعرف تتعامل بشكل رائع في المباريات خارج أرضها". وواصل: "الحكم معتز إبراهيم مع احترامي الماتش كان كبير عليه".

واختتم: "قولنا إنه من الحكام اللي طالعين بشكل جيد ولكن الماتش انهاردة كان كبير عليه".

محمد بركات: مصطفى شوبير أفضل من والده

كما علق محمد بركات نجم الأهلي السابق على تألق مصطفى شوبير حارس الأهلي أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال بركات: "الأهلي كان يقدر يكسب بنتيجة أكبر أمام الوداد، وارجع وشوف الأهلي كسب الترجي بنتيجة أكبر"

وتابع: "انهاردة مولد نجم جديد، ومصر كلها هتتكلم عن مصطفى شوبير، والذي تعامل مع كل المواقف التي وصلت له والكرات التي جاءت له بنجاح مميز"

وأردف: "مصطفى شوبير اجمد من أحمد شوبير كمان اعذرني يا أبو الكباتن، مصطفى شوبير عنده وحش وبيعمل مباراة رائعة، ونجح في التصدي لكرة صعبة جدا في الشوط الأول"

واتم: "مصطفى شوبير عمل ماتش كبير في استاد القاهرة، والملعب مليان".

دويدار يحمل كولر نتيجة لقاء الأهلي والوداد

هاجم أحمد دويدار لاعب منتخب مصر والزمالك السابق السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي بسبب أخطاءه خلال اللقاء اليوم أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه فيس بوك "كولر صفر إدارة للماتش ضيع ماتش كان في المتناول بمكسب كبيير"