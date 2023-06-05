عمرو أديب يكشف سر القلق على الأهلي و "خطف" الوداد كأس أفريقيا

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن سر قلقه على فريق الأهلي بعد مباراة اليوم التي انتهت بفوزه على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف بستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

واعترف أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، بأنه سيظل قلقًا حتي يأتي فريق الأهلي فائزاً من المغرب في مباراة الأحد المقبل بالدار البيضاء .

وقال:قلبي يقطر دمًا، وقلبي لا يحدثني خيرًا هذه المرة .. وتوقعاتي دايما بتكون مبنية علي دلائل واضحة.

وأضاف :الأهلي في ورطة حقيقية، ونسبة حصول الأهلي على هذه البطولة تتراجع إلى 40%، ولو خسر الأهلي سيكون أمرًا مؤلمًا للجميع.

وشدد عمرو على أن الهدف الذي أحرزه الوداد غير جميع الحسابات بكل المقاييس، منتقدًا الحكم لضعفه واهتزاز مستواه.