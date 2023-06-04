الأهلي يحفز ويواسي فريقه قبل موقعة الوداد المغربي الحاسمة بالدار البيضاء

حفّزت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فريق الأهلي على حسم لقاء العودة أمام الوداد المغربي بعد الاكتفاء بهدفين مقابل هدف في ذهاب دوري أبطال إفريقيا اليوم " الأحد"

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، على فيس بوك، بعد نهائي المباراة: "شوط أول انتهى.. هناك شوط ثان لحسم لقب دوري الأبطال.. "أفريقيا..يا أهلي".

وتغلب الأهلي على الوداد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في لقاء الذهاب على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بنهائي دوري الأبطال.

أحرز بيرسى تاو الهدف الأول من رأسية، وأضاف كهربا الهدف الثاني من متابعة جيدة.

فيما سجل سيف الدين بوهرة، لاعب الوداد المغربي هدف الوداد من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وفتح الفنان نبيل الحفاوي النار على حكم المباراة الليبي معتز إبراهيم .

وكتب الحلفاوي عبر تويتر: التواطؤ واضح، لاعب الوداد تعمد منع كرة باليد ومنع انفراد وهدف محقق طرد، والڤار طنش.

الحلفاوي قلق من نتيجة مباراة العودة بملعب محمد الخامس حيث أن هدف وحيد يحتفظ الوداد بكأس البطولة في لقاء العودة يوم الأحد المقبل.

وسر قلق الحلفاوي أن نهائي افريقيا الموسم الماضي بين الأهلي والوداد حسمه الأخير بهدفين نظيفين وليس هدفًا واحدًا.

والتقى الأهلي مع نظيره الوداد المغربي مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي بأملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.