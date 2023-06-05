خيري رمضان يصف فوز الأهلي على الوداد المغربي بالمحزن (فيديو)

لا زالت أصداء مبارة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت لصالح المارد الأحمر بهدفين لهدف مستمرة، وسط تباين لردود الأفعال حول النتيجة وفرص الأهلي في مباراة العودة بالمغرب

الإعلامي خيري رمضان، وصف فوز الأهلي على الوداد في ذهاب نهائي أفريقيا، بالفوز المحزن، قائلا: "الأهلي قدم مباراة رائعة في الشوط الأول، وإن كان ينقصها الفاعلية، ونجح في الشوط الثاني في إحراز هدف ثان ولكن انقلبت المباراة في نهاية الشوط الثاني".

وأضاف “رمضان”، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على قناة “القاهرة والناس”، أن المسئولية في تحركات الوداد في الشوط الثاني تقع على المدرب كولر الذي تأخر في التغييرات حتى نهاية الدقائق الأولى من المباراة، مؤكدا "لم يستغل كولر اندفاع الوداد للهجوم، والوداد طريقة لعبه معروفة".

وعبر خيري رمضان، عن سعادته بأداء الحارس مصطفى شوبير، قائلا: "ولد اليوم حارس عملاق لحراسة المنتخب والأهلي وأنقذ أكثر من كرة، والأهلي بدأ مستحوذا بشكل كامل والوداد أراد استنزافه بدفاع محكم، وكان مصطفى شوبير مميزا في حراسة المرمى".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً مهماً ومستحقاً على ضيفه الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتفوق في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي والوداد المغربي، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

شهدت بداية الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب الأهلي على مستوى الاستحواز على الكرة، حيث هاجم الفريق الأحمر بقوة كبيرة لكنه لم يستطع التسجيل خلال الربع ساعة الأولى، بينما لجأ وداد الأمة للدفاع معتمدًا على الهجمات المرتدة المعاكسة.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، لكن تقنية الفيديو “الفار” قامت باستدعاء حكم الساحة ليقرر إلغاء قراره ويحتسب إسقاط لصالح الفريق المغربي.

وسقط حسين الشحات بعد تدخل مدافع الوداد عليه في منطقة الجزاء، لكن حكم المواجهة قرر استكمال المباراة دون احتساب شيء.

وأنقذ مصطفى شوبير كرة هدف مؤكد في الدقيقة 39 من عمر الشوط، بعد انفراد كامل من قبل لاعب وسط الملعب الوداد الجعدي، ومع نهاية الشوط الأول بدأ الفريق المغربي في تشكيل خطورة كبيرة على الأهلي، حيث خرج الفريق من مناطقه الدفاعية في آخر 5 دقائق من عمر الشوط الأول.

وتقدم الأهلي عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط، بعد عرضية مميزة من حسين الشحات.

شوط ثاني ناري بين الأهلي والوداد

بدأ الشوط الثاني بضغط هجومي من فريق الوداد بحثاً عن تعديل النتيجة ونجح الفريق المغربي في إجبار لاعبي الأهلي على التراجع إلى وسط ملعبهم.

وأتيحت أمام لاعبو الوداد العديد من الفرص الخطيرة إلا أن الرعونة في إنهاء الهجمات وتألق الحارس مصطفى شوبير حال دون التسجيل.

ومن أول فرصة للأهلي ينجح المتألق كهربا في تسجيل ثاني أهداف فريق بعد تمريرة حاسمة من حمدي فتحي.

تجاوز الوداد فترة قصيرة من الارتباك بعد الهدف وواصل هجماته وتصدى القائم الأيسر لفرصة أخرى بعد تسديدة من عطية الله الظهير الأيسر للوداد.

ومع التغييرات الهجومية نجح الوداد في تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق البديل الخطير سيف الدين بهرة في الدقيقة 79.

مرت الدقائق المتبقية دون جديد لتنتهي مباراة الذهاب بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.