المحامين تتخذ خطوات أولية لتجهيز مقر نقابة غرب طنطا

بدأت النقابة العامة للمحامين، بتوجيهات من النقيب العام، عبدالحليم علام، في اتخاذ خطوات أولية لتجهيز مقر نقابة محامي غرب طنطا، الذي تم تخصيصه وشراءه حديثًا، لأعضاء الجمعية العمومية.

وصرح محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، بأن لجنة من النقابة العامة أجرت معاينة للمقر الأسبوع الماضي، ورفعت تقريرًا إلى النقيب العام بحالته ومتطلبات تجهيزه.

بدوره، أكد محمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، أن المهندس المختص يجري في الفترة الحالية رسومات خاصة بالتجهيزات لعرضها على النقابة العامة، وإجراء مناقصة في القريب العاجل.

يذكر أن نقيب المحامين، أوفد الأسبوع الماضي، محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، ترافقه لجنة من النقابة العامة، لإجراء جولة تفقدية لمقر نقابة محامي غرب طنطا، الذي تم تخصيصه وشراءه حديثًا، وذلك للبدء في تجهيزه، لمحامي غرب طنطا.

وصرح محمد راضي مسعود، بأن النقيب العام وجه أيضًا بتفقد النادي الاجتماعي لمحامي غرب طنطا، وذلك لحصر كافة الأعمال المتطلبة لإعادة تشغيله على الوجه الأكمل لخدمة السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية.

ورافقه خلال الجولة التفقدية، محمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، وأعضاء المجلس الفرعي.

وأعرب عضو مجلس النقابة العامة، عن أن عبدالحليم علام، يولي اهتمامًا خاصَا لملف مقرات وأندية النقابات الفرعية، وعمل منذ توليه منصب النقيب العام على إنشاء إدارة هندسية متخصصة بالنقابة العامة مهمتها للإشراف على منشآت النقابة وإدارتها وصيانتها.

يشار إلى ان النقابة العامة للمحامين في عهد عبدالحليم علام، جددت العديد من مقرات الأندية والمقرات الخاصة بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، حيث انتقل النقيب العام لافتتاحها، وتفقد البعض، وآخرها تفقد سيادته أندية المحامين ببني سويف والمنيا وأسيوط.