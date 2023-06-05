موعد مباراة الأهلي والوداد المرتقبة في إياب نهائي أبطال افريقيا

في مواجهه مرتقبة جماهيريا يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره هو نادي الاهلي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء المغربية بتمام التاسعه مساء يوم الاحد المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجاري.



ومن المقرر اذاعة المباراة عبر شبكه قنوات بي ان سبورت الناقل الفضائي المصري للمواجهات الافريقيه على صعيدي الانديه والمنتخبات.

كانت مواجهة الذهاب والتي اقيمت مساء امس على ملعب ستاد القاهره الدولي قد انتهت بتفوق الاهلي بثنائية مقابل هدف ووقع على اهداف الاحمر خلال اللقاء كل من ببرسي تاو في مجريات الشوط الاول ومحمود عبد المنعم الكهرباء مع بداية احداث الشوط الثاني قبل ان ينجح الفريق المغربي في تقليص الفارق عند الدقائق الاخيرة من زمن المباراة.

تصريحات مدرب الأهلي..

وعبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني النادي الاهلي عن رضاه على ما قدمه فريقه خلال مباريات المباراه موجها رسالة إلى جماهير الاهلي بان الاحمر انهى مباراة الامس منتصرا ويتبقى مواجهه حاسمة الاسبوع المقبل في الدار البيضاء وسيتم التعامل معها معاملة خاصه.

وواصل المدرب السويسري خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي اعقب اللقاء في الامس انه سنشاهد المباراه الاولى مره اخرى وسيقف على الجوانب السلبيه للاعبيه لتفادي الاخطاء خلال المواجهة المقبلة.

تصريحات مدرب الوداد..

فيما ابدى مدرب فريق الوداد المغربي سعادته بالنتيجه التي حققها فريقه وقدرته على التسجيل خارج ارضه وعلى ملعب كبير بقيمة ستاد القاهره الدولي وسط حضور جماهيري قدره ب 50 الف مشجع ، موجهه رساله شكر الكبيره الى جماهير فريق الوداد المغربي التي حضرت في مدرجات الاستاد وملأت جميع الاماكن المخصصة لها.

واردف مدرب الفريق المغربي خلال المؤتمر الصحفي بالامس ان فريقه يخوض اللقاء المقبل بأفضلية نسبيه كونه تفوق على الاهلي في مناسبتين سابقتين في نهائي البطوله القاريه عامي 2017 و 2022.

التأهل للنهائي..

وحسم الاهلي تأهله الى نهائي المسابقه القاريه بعد تفوقه على نظيره الترجي الرياضي التونسي بالفوز في رادس بثلاثية من دون رد والانتصار في القاهره ايضا بهدف نظيف ، بينما تأهل الفريق المغربي عقب التعادل السلبيا أمام صن داونز خلال المواجهه التي اقيمت على ملعب مركب محمد الخامس في ذهاب الدور ذاته قبل ان يقتنص تعادلا ثمنا في مدينه بريتوريا الجنوب افريقية بثنائية لكل فريق.