يحيى جبران: مباراة الإياب أمام الأهلي صعبة

أكد يحيى جبران لاعب فريق الوداد المغربي أن مباراة الإياب ضد الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا ستكون صعبة للغاية.



قال يحيى جبران في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كان من المهم تسجيل هدف في شباك الأهلي، والهدف الذي سجلناه، شئ إيجابي بالنسبة لنا"

وأضاف: "مباراة الإياب صعبة ولم نحسم اللقب حتى الآن ويجب التركيز خلالها من أجل تحقيق اللقب"

واختتم: "سفين فاندنبروك، حفزنا كثيرا، وإن شاء الله لا يزال هناك شوط ثاني سنكون أفضل".

دويدار: جماهير الزمالك متعاطفة مع مصطفى شوبير

على جانب آخر دويدار أكد أحمد دويدار نجم الزمالك السابق أن جماهير الزمالك متعاطفة مع مصطفى شوبير حارس الأهلي.

قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رأيت العديد من جماهير الزمالك متعاطفين مع مصطفى شوبير وهذا شئ إيجابي" .

وتابع:"أتمنى أن يتضمن قميص الأهلي وهو يلعب في أفريقيا علم مصر مثل الوداد الذي تضمن قميصه علم المغرب".

وأضاف: " “الأهلي قادر على حصد لقب دوري أبطال أفريقيا من المغرب، رغم قوة الوداد على ملعبه ووسط جماهيره”.

وأكمل: "بولي سامبو مهاجم مميز للغاية ويجب الحذر منه في العودة، والأهلي يحتاج لمهاجم أفريقي قوي خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "أتمنى فوز الأهلي في المغرب على الوداد، والوداد ليس مخيفا".

وأردف دويدار خلال تصريحاته: " أقسم بالله موسيماني أفضل من مارسيل كولر مليون مرة" .

وأضاف: "المخزون البدني لحمدي فتحي وديانج أصبح أقل في الشوط الثاني وكان لابد من تدخل دويدار"

وإستطرد: "فوز الأهلي بنتيجة 2-1 فقط، هذا يتحمله مارسيل كولر وليس لاعبي الأهلي وحدهم".

محمد بركات: مصطفى شوبير أفضل من والده

كما علق محمد بركات نجم الأهلي السابق على تألق مصطفى شوبير حارس الأهلي أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال بركات: "الأهلي كان يقدر يكسب بنتيجة أكبر أمام الوداد، وارجع وشوف الأهلي كسب الترجي بنتيجة أكبر"

وتابع: "انهاردة مولد نجم جديد، ومصر كلها هتتكلم عن مصطفى شوبير، والذي تعامل مع كل المواقف التي وصلت له والكرات التي جاءت له بنجاح مميز"

وأردف: "مصطفى شوبير اجمد من أحمد شوبير كمان اعذرني يا أبو الكباتن، مصطفى شوبير عنده وحش وبيعمل مباراة رائعة، ونجح في التصدي لكرة صعبة جدا في الشوط الأول"