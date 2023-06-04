القائم ينقذ الأهلي من هدف أول لـ الوداد المغربي

كاد فريق الوداد المغربي أن ينجح في تسجيل هدف تقليص الفارق أمام مضيفه الأهلي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.

ويتقدم الأهلي بهدفين مقابل لاشئ أمام الوداد حتى الآن في مباراة الذهاب التي يستضيفها ملعب ستاد القاهرة.

وسدد عطية الله الظهير الأيسر للوداد كرة خطيرة تصدى لها القائم الأيسر لمصطفى شوبير حارس مرمى الاهلي، قبل أن يرد كهربا بتسديدة رائعة تصدى لها حارس الفريق المغربي.

كهربا يضيف ثاني أهداف الأهلي

وكان محمود كهربا قد سجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 60 من هجمة سريعة ومتقنة ضربت دفاع الوداد المتقدم.

ونجح الأهلي في تعزيز تقدمه رغم السيطرة المغربية طوال الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني.

انتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي والوداد المغربي، بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2022/ 2023، والمقامة على ملعب القاهرة الدولي.

تفاصيل الشوط الأول بين الأهلي والوداد

شهدت بداية الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب الأهلي على مستوى الاستحواز على الكرة، حيث هاجم الفريق الأحمر بقوة كبيرة لكنه لم بستطع التسجيل خلال الربع ساعة الأولى، بينما لجأ وداد الأمة للدفاع معتمدًا على اللهجمات المرتدة المعاكسة.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، لكن تقنية الفيديو “الفار” قامت باستدعاء حكم الساحة ليقرر إلغاء قراره ويحتسب اسقاط لصالح الفريق المغربي.

بينما سقط حسين الشحات بعد تدخل مدافع الوداد عليه في منطقة الجزاء، لكن حكم المواجهة قرر استكمال المباراة دون احتساب شيء.

وأنقذ مصطفى شوبير كرة هدف مؤكد في الدقيقة 39 من عمر الشوط، بعد انفراد كامل من قبل لاعب وسط الملعب الوداد الجعدي، ومع نهاية الشوط الأول بدأ الفريق المغربي في تشكيل خطورة كبيرة على الأهلي، حيث خرج الفريق من مناطقه الدفاعية في آخر 5 دقائق من عمر الشوط الأول.

وتقدم الأهلي عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط، بعد عرضية مميزة من حسين الشحات.