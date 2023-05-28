انطلاق العرض المسرحي "تحت الترابيزة" يسفاجا

شهدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا بالبحر الأحمر انطلاق العرض المسرحي "تحت الترابيزة" ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة ويستمر العرض حتى يوم الخميس المقبل.

العرض المسرحى

وتدور الأحداث حول صراع بين طبقات المجتمع الأغنياء والفقراء الذين ينتظرون الرزق من الأغنياء مما تتسبب في وقوع المشاكل والمصائب والصراع دائم بينهم حول المادة وطلب الرزق.

العرض المسرحى

كما يتناول العرض صراعا بين مجموعة من الشخصيات من الطبقة الفقيرة ولكل شخصية حكاية وتدور أحداث صراع بين هؤلاء الأشخاص من نفس الطبقة.

العرض المسرحى

واعتمد المخرج في رؤيته على طلب الرزق من الله وليس من العبد والمسرحية فضاء مغاير وتجربة نوعية تحوي خلالها فرقتي كورال وتراث واستعراض اطفال. "تحت الترابيزة" تأليف سامح عثمان و ديكور إبراهيم عبد الله و أشعار الشاذلي عبد العزيز و ألحان محمد عمر النجار واستعراضات حسام الدين أنورو غناء تراث حمادة عزو و مساعد مخرج بسنت أحمد و سناء هلال و رؤية وإخراج محمد ربيع. إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية ويقدمه فرع ثقافة البحر الأحمر ضمن عروض المسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي.

العرض المسرحى

العرض المسرحى

العرض المسرحى