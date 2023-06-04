قصور الثقافة تختتم عرض "تحت الترابيزة" بسفاجا

شهدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا بالبحر الأحمر،الأحمر، ختام العرض المسرحي "تحت الترابيزة" ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وتناولت الأحداث صراعا بين طبقات المجتمع الأغنياء والفقراء الذين ينتظرون الرزق من الأغنياء مما تتسبب في وقوع المشاكل والمصائب والصراع دائم بينهم حول المادة وطلب الرزق من الله وليس من العبد

ويتناول العرض صراعا بين مجموعة من الشخصيات من الطبقة الفقيرة ولكل شخصية حكاية وتدور أحداث صراع بين هؤلاء الأشخاص من نفس الطبقة. والمسرحية فضاء مغاير وتجربة نوعية تحوي خلالها فرقتي كورال وتراث واستعراض اطفال. "تحت الترابيزة" تأليف سامح عثمان و ديكور إبراهيم عبد الله و أشعار الشاذلي عبد العزيز و ألحان محمد عمر النجار و استعراضات حسام الدين أنور و غناء تراث حمادة عزو و مساعد مخرج بسنت أحمد و سناء هلال ورؤية وإخراج محمد ربيع والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي وقدمها فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم ضمن عروض تجارب النوعية للمسرح بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي.

وكانت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا بالبحر الأحمر قد شهدت انطلاق العرض المسرحي "تحت الترابيزة" ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة

العرض المسرحى

العرض المسرحى

العرض المسرحى

العرض المسرحى

العرض المسرحى

العرض المسرحى

العرض المسرحى

العرض المسرحى

العرض المسرحى