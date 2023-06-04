تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد لموجة خماسينية نهاية الأسبوع الجاري تتضمن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأترية، وهي رياح تؤدي لارتفاع درجات الحرارة.

رياح خماسينية تجتاح البلاد نهاية الأسبوع

وأضافت الأرصاد أنه سوف تبلغ في المتوسط درجة الحرارة 37-38 درجة في القاهرة، وقد تصل إلى 45 درجة في جنوب الصعيد في محافظتي الأقصر وأسوان.

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وأشارت الهيئة العامة للأرصاد أنه مازلنا في الربيع فصل التقلبات الجوية السريعة ومهم نتبع النشرات الجوية، كما تتوقع أن تصل سرعات الرياح الحارة الخماسينية في المتوسط 40 كليو متراً في الساعة.

وطالبت الأرصاد المواطنين في فترات التقلبات والانتقال بين الفصول المتابعة المستمرة للنشرات الجوية، حيث تصدر الهيئة نشرات تفصيلية تحمل في طياتها التغيرات المتلاحقة في حركة الطقس.

وعن الرياح القوية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، قالت: "دائماً تنشط هذه النوعية من الرياح مع السحب الرعدية التي تصاحبها رياح هابطة أو الهبات الخماسينية وأن الهبات كانت قوية وسريعة لكنها لا تؤدي لسقوط اللافتات ويتوقف الأمر على مدى تحمل الأشياء لسرعات الرياح وأن متوسط سرعات الرياح في الأيام السابقة تراوحت مابين 40-45 كيلو مترًا في الساعة وصلت في وقت الذروة الذي إستمرت لنصف الساعة 60 كيلوا متراً في الساعة".

الطقس الفترة المقبلة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسود أجواء مستقرة خلال الـ72 ساعة المقبلة، فيما كشفت موعد عودة ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع

وتشهد حالة الطقس في مصر استقرارا على كل الأنحاء خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ تسجل درجات الحرارة متوسط 33 درجة على القاهرة الكبرى، فيما تكون سرعات الرياح خلال الـ72 ساعة المقبلة معتدلة، وتتراوح بين 25 كم / س و35 كم / س، وتعمل على تلطيف الأجواء ليلا والإحساس بأجواء ربيعية.

ومن المتوقع أن تستمر الأجواء حتى الأربعاء المقبل، فيما تعود حالة الطقس يوم الخميس المقبل لارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الطقس في مصر

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس معتدل في الصباح الباكر، ويكون الطقس حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

طقس غدا الاثنين

وتشهد حالة الطقس غدا نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة وهناك فرص لأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.