تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسود أجواء مستقرة خلال الـ72 ساعة المقبلة، فيما كشفت موعد عودة ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال أسبوع

وتشهد حالة الطقس في مصر استقرارًا على كل الأنحاء خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ تسجل درجات الحرارة متوسط 33 درجة على القاهرة الكبرى، فيما تكون سرعات الرياح خلال الـ72 ساعة المقبلة معتدلة، وتتراوح بين 25 كم / س و35 كم / س، وتعمل على تلطيف الأجواء ليلًا والإحساس بأجواء ربيعية.

ومن المتوقع أن تستمر الأجواء حتى الأربعاء المقبل، فيما تعود حالة الطقس يوم الخميس المقبل لارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الطقس في مصر

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود غدًا طقس معتدل في الصباح الباكر، ويكون الطقس حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

طقس غدًا الإثنين

وتشهد حالة الطقس غدًا نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة وهناك فرص لأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء

أما الثلاثاء المقبل فتشهد حالة الطقس نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء

وتشهد حالة الطقس الأربعاء المقبل استمرار نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

طقس الخميس

وستسود حالة الطقس الخميس نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.