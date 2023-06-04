استقبال حافل من جمهور الأهلي لمصطفى شوبير قبل مباراة الوداد

في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

دعم جمهور النادي الأهلي حارس مرمى الفريق، مصطفى شوبير، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الطرفين مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

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استقبال حافل من جمهور الأهلي لـ مصطفى شوبير:

واستقبل جمهور الأهلي حارس مرمى الفريق، مصطفى شوبير، بهتافات داعمة له قبل اللقاء المصيري، وذلك لأجل إضفاء بعض الحماس عليه قبل مباراة الوداد، مساء اليوم الأحد، والتي تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وخلال العمليات الإحمائية وبعد دخول مصطفى شوبير لأرض الملعب، دعمت الجماهير الموهبة الشابة، والذي سيكون الخيار الثالث للجهاز الفني في لقاء اليوم بعد الحارسين محمد الشناوي وعلى لطفي.

حضر عدد كبير من جمهور النادي الأهلي لتلك المواجهة حيث قررت وزارة الشباب والرياضة حضور 50 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

ويوجد مصطفى شوبير على رأس تشكيل الأهلي لتلك المواجهة والذي ضم كل من:-

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير. ‏

خط الدفاع: علي معلول ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وحمدي فتحي وبيرسي تاو وحسين الشحات. ‏

خط الهجوم: محمود كهربا.

الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا:

يذكر أن النادي الأهلي كان قد تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق الترجي التونسي، بعد الفوز في مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة 4 – 0 بعدما فاز في لقاء الذهاب 3-0.

على الجانب الآخر تأهل فريق الوداد المغربي لنادي دوري أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بعد التعادل في جنوب أفريقيا 2-2 والتعادل في المغرب من دون أهداف.

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