امتلأت مدرجات ستاد القاهرة الدولي، قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



جماهير الأهلي تملأ مدرجات ستاد القاهرة قبل موقعة نهائي دوري أبطال أفريقيا:



واحتشدت جماهير المارد الأحمر في المدرجات بشكل كبير لمساندة الأهلي، أمام الوداد البيضاوي في مباراة النهائي.

وتنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرباط، مساء اليوم.



وصلت حافلة النادي الأهلى لملعب ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة فريق الوداد المغربي، والتي تجمع الطرفين مساء اليوم الأحد، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عن الموسم الحالي 2022-2023.







ودخلت حافلة النادي الأهلى لاستاد القاهرة قبل لحظات، استعدادًا للقاء المنتظر الذي ينطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت الرباط.



ووصلت حافلتي الأهلى والوداد المغربي لستاد القاهرة الدولي وسط تشديدات أمنية، قبل دقائق من اللقاء المرتقب، ومن المقرر أن يبدأ الفريقين النزول إلى أرضية الملعب خلال دقائق، من أجل إجراء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكان النادي الأهلي قد تأهل من دور نصف النهائي على حساب فريق الترجي التونسي بنتيجة 4-0 لمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.



على الجانب الآخر تأهل فريق الوداد للنهائي بعدما أقصى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة التعادل التي رجحت كافة الفريق المغربي، بعد نهاية مباراة الذهاب في كازابلانكا بالتعادل السلبي من دون أهداف، والتعادل 2-2 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجاري، والمقرر لها على ملعب ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت الرباط.



