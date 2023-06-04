ستاد القاهرة “فأل خير” لـ الأهلي أمام الوداد

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي الأهلي بنظره الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2022/2023، والتي ستنطلق في التاسعة من مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تُلعب موقعة العودة على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، والتي ستنطلق في العاشرة مساءًا.

الأهلي يفوز على الوداد بالقاهرة

شهد ستاد القاهرة تحقيق الأهلي نتيجة ثقيلة على الوداد المغربي، بعدما فاز 3/1، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، والتي توج بها المارد الأحمر، بعد الفوز على غريمه الزمالك 2/1 في المباراة النهائية.

تفاصيل المباراة

نجح مروان محسن من افتتاح التسجيل للأهلي في الخمس دقائق الأولى، ليأتي حسين الشحات ويسجل لهدف الثاني، بعدما راوغ الدفاعات الودادية، ليختتم المدافع ياسر إبراهيم الأهداف الأهلاوية، لكن قلص زهير المترجي النتيجة قبل نهاية المواجهة.

وقدم حسين الشحات أحد أفضل مبارياته خلال مسيرته مع الأهلي أمام الوداد، حيث سجل هدف مميز، بعدما تلاعب بدفاع الفريق المغربي.

واستطاع الأهلي تحقيق نتيجة عريضة 5/1، خلال مواجهتي الذهاب والإياب، حيث حقق الفوز على وداد الأمة في المغرب بنتيجة 2/0، قبل أن يفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الإياب.



الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري الأبطال



استطاع الأهلى التأهل من الدور نصف نهائي دوري الأبطال للنهائي، بعدما حقق الفوز على الترجي التونسي، في مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة 4/0 بمجموع المباراتين الذهاب والعودة.

فيما تأهل الوداد المغربي للمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطى عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بعد التعادل في جنوب أفريقيا 2-2 والتعادل في المغرب بدون أهداف.

الجدير بالذكر أن موقعة الأهلى أمام الوداد سيحضرها 50 ألف مشجع، والتي ستكون السعة الكاملة لملعب القاهرة الدولي، كما أن المباراة ستُذاع عبر شبكة قنوات “بين سبورتس” القطرية.

بالإضافة إلى أن ستنقل أيضًا عبر قنوات “تايم سبورتس” الأرضية، بشكل مجاني لجميع متابعي المارد الأحمر، وستكون المباراة بتعليق محمد الكواليني، كما ستنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4.