زجاجة مياه بلاستيكية تشتعل ذاتيًا وتُسبب حرائق (كارثة كبرى).. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وموقع التغريدات الشهير "تويتر"، مقطع فيديو وعدد من الصونر التي تُظهر زجاجة مياه بلاستيكية تساعد على اشتعال قطعة من القماش تتواجد أسفلها، وتتسبب هذه الزجاجة في اشتعال الحريق داخل سيارة بعد تعرضها لأشعة الشمس بشكل مباشر.

نشوب حريق في سيارة بسبب زجاجة مياه بلاستيكية

وتسببت الزجاجة البلاستيكية من المياه، في تجميع أشعة الشمس وعملت كعدسة مُقعّرة وجعلتها تحرق ما أسفلها، ونشر أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي يعرف بـ"إياد الحمود"، مقطع فيديو يظهر نشوب حريق في إحدى السيارات بسبب زجاجة من المياه، كاتبًا: "مع بداية الصيف وفي هذه الأجواء الحارة لا تنسوا أخذ علب الماء معكم خارج المنزل لشربها وترطيب الجسم، لكن في نفس الوقت الحذر من تركها في السيارة".

وأوضح هذا الشاب، أنه ولابد الحذر من تلك الأشياء التي من الممكن أن تكون كارثة كبيرة، مؤكدًا أن علب الماء تعمل كعدسة مكبرة تجمع أشعة الشمس وبإمكانها التسبب بحريق.

زجاجة مياه بلاستيكية وتعرضها للشمس

كارثة من ترك زجاجات المياه البلاستكية وتعرضها للشمس

مع بداية الصيف وفي هذه الأجواء الحارة لا تنسوا أخذ علب الماء معكم خارج المنزل لشربها وترطيب الجسم، لكن في نفس الوقت الحذر من تركها في السيارة لأنها تعمل كعدسة مكبرة تجمع أشعة الشمس وبإمكانها التسبب بحريق وثم كارثة لا قدر الله. pic.twitter.com/bDl0qISOI6 — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 2, 2023

وانتشر الفيديو بكثرة خلال الساعات الأخيرة، وتسبب هذا الفيديو في حيرة من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل الكثير من عن حقيقة الفيديو الذي كشف عن كارثة حدثت بإحدى السيارات نتيجة علب الماء، ويستفسر الكثير من منه، إنه حال تعرض الزجاجات المياه البلاستكية لأشعة الشمس يمكن أن تتسبب بالفعل في نشوب حرائق أم لا.

زجاجة مياه بلاستيكية وتعرضها للشمس

وخرجت الكثير من التحذيرات من استخدام زجاجات المياه البلاستيكية في فصل الصيف، حيث إنها تجمع أشعة الشمس، وتتسبب في كارثة كبرى، حسبما أفاد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

تحذيرات كثير من زجاجات المياه البلاستيكية وتعرضها للشمس.. حرائق السيارات في الصيف

ونوة أحد خبراء الحماية المدنية، على أنه ولابد من الحذر عند استعمال زجاجات المياه وتركها في العربية، مشددًا على أن يوضح إذ أن هذه الزجاجات المياه البلاستيكية وتعرضها لأشعة الشمس من الممكن أن تتسبب في نشوب حرائق أم لا.