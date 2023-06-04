السيطرة على 3 حرائق في أماكن مختلفة

نجج رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة، وجاء ذلك بعد ان انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العجوزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وفي سياقٍ مُتصل، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الدقى ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الدقى ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

وعلى جانب آخر، اندلع حريق ضخم في حظيرة مواشي بمدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، تسبب في نفوق عدد من رؤوس الماشية الموجودة داخل الحظيرة وتم السيطره علية من قبل قوات الحماية المدنية.

وكانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الجمالية، بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي ونفوق عدد من رؤوس الماشية الموجودة داخل الحظيرة.

وعلى الفور، اتتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الجمالية، رفقه سيارات الحماية المدنية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين نشوب الحريق في حظيرة مواشي، ملك المواطن محمد. ال - 65 عام - فلاح، مقيم الجزيرة دائرة المركز.

وأظهر الفحص الدقيق نفوق 7 رؤوس ماشية من بينهم حصان ونعجة وإصابة 2 جاموسة دون خسائر بين الأهالي، تحرر عن ذلك محضرا وتم تحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف إدارة الحماية المدنية جهودها لمكافحة الحرائق في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك للمُحافظة على سلامة المواطنين الذين يتصادف وجودهم في مواقع اشتعال النيران.

وتُشدد الإدارة على ضرورة أن يلتزم الجميع بقواعد السلامة التي تمنع حدوث الحرائق أو تقلل من نسبة حدوثها الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.