حضري سلطة العدس بالجرجير "بديل اللحم".. غنية بالفيتامينات

سلطة العدس بالجرجير من السلطات الصحية التي يمكن تناولها الجميع، الغني والفقير، كما تتميز بفوائدها المختلفة وتحتوي علي العناصر الغذائية البديلة للحوم، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائد العدس وطريقة تحضيرها.

سلطة العدس بالجرجير

فوائد سلطة العدس البني بالجرجير

تعزيز صحة القلب

تساعد الألياف الغذائية في العدس على التقليل الكولسترول الضار في الجسم، والتقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران.

يقي من الشيخوخة

ومن فوائد الجرجير المساعدة في الوقاية من الشيخوخة ومن سرطان الجلد خاصة، كما يدخل في علاج الأكزيما والتهابات الجلد المختلفة.

يعمل الجرجير على المساعدة في الحفاظ على بشرة صحية وعلى شعر صحي أيضًا، كما أن احتواءه على اليود مهم لعمل الغدة الدرقية.

سلطة العدس بالجرجير

يقي من السرطان

الخضراوات ذات اللون الغامق، مثل: الجرجير،والبروكلي، والقرنبيط، مشهورة باحتوائها على:

1-مضادات الأكسدة القوية التي تواجه الجذور الحرة وتحاربها.

2-المواد الكيميائية النباتية التي تنتتج أيزوثيوسيانيت، والتي تبين آثارها الفعالة والمضادة للسرطان.

كما يحتوي العدس على السيلينيوم، الذي يعمل على التقليل من نمو الأورام السرطانية.

يعزز صحة العيون

من فوائد الجرجير احتواؤه على كميات عالية من فيتامين أ، والبيتا كاروتين، بالإضافة لاحتوائه على اللوتين، وزياكسانثين يجعل له دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة العيون، وخفض فرص الإصابة بالضمور البقعي، الذي يتعرض له كبار السن بكثرة.

يحسن من وظائف الجهاز المناعي

يندرج الجرجير ضمن الخضراوات الورقية التي تتميز بغناها بفيتامين ج الذي يساهم في تعزيز الجهاز المناعي عن طريق زيادة إنتاج كريات الدم البيضاء.

طريقة تحضير سلطة العدس بالجرجير

المقادير

مقادير الصلصة:

خل البلسمك : 2 ملعقة كبيرة

مخلل الكبر : ملعقة كبيرة (مفروم)

الثوم : فص (مفروم)

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

ملح : رشة

فلفل أسود : رشة

مقادير السلطة:

عدس بني : كوب ونصف

ورق غار : 2 ورقة

الكرفس : نصف كوب (مفروم)

البصل الأحمر : نصف كوب (مفروم)

بقدونس : نصف كوب (أوراق)

الطماطم الكرزية : ربع كوب (مقطعة أنصاف)

الجرجير : 4 اكواب (مقطع)

طريقة التحضير

لتحضير الصلصة:

في وعاء عميق وصغير الحجم، اخلطي زيت الزيتون، والثوم، والكابري المفروم (الكَبَر)، والخل البلسمي، والملح، والفلفل الأسود، جيداً حتى تتجانس المكونات.

في قدر على النار، ضعي الماء وورق الغار، وأضيفي العدس، واتركيه حتى يغلي، ثم خففي النار، واتركي القدر لحوالي 20 دقيقة.

صفي العدس من الماء جيداً مع التخلص من ورق الغار.

حضري طبق التقديم، وضعي به العدس، والكرفس، والبصل، والبقدونس، والطماطم، والجرجير.

وزعي الصلصة فوق السلطة وقلبي المكونات قليلاً حتى تتداخل وقدميها.