طريقة تحضير سلطة التونة بالخيار.. اعرفى أهم فوائدها

تعد سمكة التونة من الأسماك اللذيذة والمفضلة لدى الكبار والصغار، فتتميز بمذاقها الشهي وتحتوي علي العديد من العناصر الغذائية والأوميجا 3 الذي يعمل على تحسين صحتك الداخليه والخارجية، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائد سمك التونة وطريقة تحضير سلطة التونة بالخيار.

سمك التونة

فوائد سمك التونة

خفض ضغط الدم

تساعد الأحماض الدهنية أوميغا 3 الموجودة بالتونة على خفض مستويات ضغط الدم الذي يشكل ارتفاعه خطرا على صحتك، حيث يسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وكذلك حالات مثل تصلب الشرايين، كما أن البوتاسيوم المتوفر بكثرة في التونة يعد موسعا للأوعية الدموية، الأمر الذي يعد جيدا جدا لخفض ضغط الدم.

تعزيز جهاز المناعة

تحتوي التونة على كمية لا بأس بها من فيتامين C والزنك والمنجنيز، وكلها تعتبر مضادات طبيعية للأكسدة، وتعتبر هذه المضادات واحدة من آليات الدفاع عن الجسم ضد الجذور الحرة، المسببة للسرطان والأمراض المزمنة الأخرى. كما أن السيلينيوم المتوفر بكثرة في التونة يعزز جهاز المناعة، فعلبة واحدة من التونه تمنح الجسم 200% من السيلينيوم اللازم له.

الوقاية من السرطان

بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، وذلك بفضل السيلينيوم والمواد المغذية الأخرى المتوفرة بها، تعد التونة من أفضل الأطعمة الفعالة في منع بعض أنواع السرطان. وقد ربطت العديد من الدراسات تناول هذه الأسماك بالحد من الإصابة بسرطان الثدي والكلى، وذلك لأن السلينيوم مضاد قوي للتأكسد يعمل على تحييد الجذور الحرة قبل أن تتسبب في حدوث طفرات في الخلايا السليمة، وتحويلها إلى خلايا سرطانية. وأظهرت نتائج واعدة أخرى أيضا أن التونة تساعد في خفض معدلات الإصابة بسرطان القولون، وذلك بفضل ارتفاع مستويات الأحماض الدهنية أوميغا 3 فيها.

تعزيز صحة القلب

ولعل أهم ما يميز أسماك التونة هو تأثيرها الإيجابي الكبير على صحة القلب، فهي تعمل على الحد من انسداد شرايين القلب التاجية، وذلك لاحتوائها على مستويات كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية ، والتي تساعد على تقليل أحماض أوميغا 6 الدهنية و LDL أو الكولسترول السيئ التي تسبب انسداد الشرايين. كما أن عدم احتوائه على الدهون المشبعة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

سلطة التونة

طريقة عمل سلطة التونة

المقادير

- لتحضير الصلصة :

عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

الكمون : ربع ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- التونا : علبتين (مصفاة ومفتتة)

- خيار : 2 حبة (مقطع شرائح)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم)

- خس : كوب (مغسول ومفروم خشن)

- الزيتون : 6 حبات

طريقة التحضير

اخلطي عصير الليمون الحامض، والكمون، ‏والفلفل الأسود في وعاء حتى تحصلي على صلصة متجانسة.‏

‏في وعاء آخر، ضعي الخس، والخيار، والبصل، والزيتون، والتونة.‏

‏أضيفي مزيج الصلصة وقلبي المكونات حتى تتداخل، وقدمي السلطة فوراً.