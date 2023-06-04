الأهلي يجدد ثقته في وعي الجماهير قبل ساعات من نهائي أفريقيا

عبر الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن ثقته الكبيرة في جماهيرالأهلي وتعاونهم الكامل مع رجال الأمن والقائمين علي التنظيم خلال مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.



التزام الجماهير ..

وواصل ، أن جماهير الأحمر على مدار تاريخها يعرف عنها الالتزام والتعاون وعدم اصطحاب اي محظورات في المواجهات الهامة مع إعلاء المصلحة العامة بما يحقق الدعم والمسانده الكاملة للفريق في مباراته المرتقبة أمام الوداد المغربي الشقيق مساء اليوم

وقال المدير التنفيذي للأهلي ، أن جماهير الأحمر تمتلك الوعي الكافي وتدرك جيدا اهمية مثل هذه المباريات وخروجها بالشكل الذي يليق بالأهلي ومكانة الكرة المصرية.



وواصل أن هناك تنسيقا كاملا مع رجال الداخلية لتوفير كافة الاحتياطات الأمنية لتأمين دخول وخروج الجماهير بالشكل الذي يحفظ سلامة الجميع دون حدوث أية أمور خارجة عن النص.

وشدد المدير التنفيذي للأحمر على ثقته في الظهور بالشكل الحضاري، كعادتهم دائما في مثل هذه المواقف والمباريات الهامة