الأهلي يصارع الوداد برغبة الانتصار و رد الاعتبار بالنهائي المرتقب

لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة المرتقبة التي تجمع في التاسعة مساء اليوم الأحد الأهلي وضيفه الوداد البيضاوي المغربي في أحضان استاد القاهرة بحضور 50 ألف مشجع في جولة الذهاب للدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ويدير اللقاء الحكم الليبي معتز الشلماني وسيتم تطبيق تقنية الفيديو التي يتولى الإشراف عليها الحكم الجزائري مصطفى غربال.

وقطع الفريقان رحلة طويلة للوصول للمباراة النهائية بعدما تخطى الأهلي عقبة الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32 1- صفر ذهاباً في تونس و3-صفر في القاهرة.

وصعد الأهلي في وصافة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل وحيد وتلقى هزيمتين ثم تخطى عقبة الرجاء المغربي في ربع النهائي بالفوز 2-صفربالقاهرة والتعادل بدون أهداف في المغرب.

وأقصى الأهلي منافسه الترجي التونسي في دور الأربعة بالفوز 3-صفر في تونس و1-صفر في القاهرة ، وخاض الأهلي 12 مباراة بالبطولة فاز في 8 مباريات وتعادل مرتين وخسر مرتين وسجل 22 هدفاً واستقبل 8 أهداف.

وتأهل الوداد بعدما تخطى عقبة ريفرز يونايتد النيجيري في دور الـ32 بالخسارة في نيجيريا 1-2والفوز في المغرب 6-صفر.

وصعد الوداد متصدراً المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة ، وحقق 4 انتصارات وتعادل وحيد وتلقى هزيمة واحدة ثم تخطى عقبة سيمبا التنزاني بعدما تبادلا الفوز بنتيجة 1- صفر وصعد بركلات الترجيح في ربع النهائي.

وتخطى الوداد عقبة صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي بعدما تعادلا في المغرب بدون أهداف وبنتيجة 2-2 في جنوب أفريقيا.

وخاض الوداد 12 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمتين ، وسجل 17 هدفاً واستقبل 6 أهداف.

وتقابل الفريقان من قبل في نهائي دوري الأبطال مرتين في نسختي 2017 و2022 ولكن الوداد حسم اللقب في المرتين ولذلك يسعي الاهلي هذه المرة للانتصار ورد الاعتبار.

وشهدت الساعات الماضية قرار حاسم من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي باستبعاد الحارس محمد الشناوي لعدم وصوله للجاهزية التامة ومخاوفه من تجدد إصابته.

غيابات الأهلي أمام الوداد المغربي

ويغيب عن الأهلي الي جانب الشناوي كل من رامي ربيعة وشادي حسين وبرونو سافيو وأيمن أشرف ورأفت خليل ومحمد أشرف بجانب كريم فؤاد وأكرم توفيق.

ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى مصطفى شوبير وأمامه الرباعي محمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني وعلي معلول في الدفاع.

ويقود خط الوسط أليو ديانج ومروان عطية وحمدي فتحي أو عمرو السولية مع ثلاثي الهجوم بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم (كهربا).

ويملك كولر بعض الأوراق الرابحة على رأسها محمد شريف وطاهر محمد طاهر وأحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشة وياسر إبراهيم.

وفي المقابل ، أعلن البلجيكي سفين فاندنبروك المدير الفني للوداد التحدي مؤكداً أن المباراة ستكون صعبة للغاية بين الفريقين وطالب لاعبيه بالتركيز لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويغيب عن الوداد الحارس أحمد رضا تكناوتي وحسين بن عيادة للإصابة ، ويعتمد فاندنبروك على تشكيلة تضم حارس المرمى يوسف المطيع وأمامه الرباعي آرسين زولا وأمين أبو الفتح وأيوب عملود ويحيى عطية الله في الدفاع.

ويقود خط الوسط يحيى جبران ورضا جعدي وعبد الله حيمود أو أيمن الحسوني مع ثلاثي الهجوم محمد أوناجم وجونيور سامبو وزهير المترجي.