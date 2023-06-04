طفل يغطس بعَلم الأهلي قبل لقاء الوداد (فيديو)

قام الطفل آدم صاحب الـ 10 أعوام بعمل فريد من نوعه إذ قام بصحبة والده بالغطس بعلم النادي الأهلي بالغردقة دعما لفريقهما قبيل انطلاق مباراة نهائي بطولة أبطال إفريقيا مساء اليوم بستاد القاهرة أمام فريق الوداد المغربي.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "ten "، اليوم الأحد، لحظة قيام الطفل آدم ووالده بالغطس تحت المياه وعلم نادي الأهلي يتوسطهما.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

مشوار الأهلي والوداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا

قطع الفريقان رحلة طويلة للوصول للمباراة النهائية بعدما تخطى الأهلي عقبة الاتحاد المنستيري التونسي في دور الـ32 1- صفر ذهاباً في تونس و3-صفر في القاهرة.

وصعد الأهلي في وصافة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل وحيد وتلقى هزيمتين ثم تخطى عقبة الرجاء المغربي في ربع النهائي بالفوز 2-صفربالقاهرة والتعادل بدون أهداف في المغرب.

وأقصى الأهلي منافسه الترجي التونسي في دور الأربعة بالفوز 3-صفر في تونس و1-صفر في القاهرة ، وخاض الأهلي 12 مباراة بالبطولة فاز في 8 مباريات وتعادل مرتين وخسر مرتين وسجل 22 هدفاً واستقبل 8 أهداف.

وتأهل الوداد بعدما تخطى عقبة ريفرز يونايتد النيجيري في دور الـ32 بالخسارة في نيجيريا 1-2والفوز في المغرب 6-صفر.

وصعد الوداد متصدراً المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة ، وحقق 4 انتصارات وتعادل وحيد وتلقى هزيمة واحدة ثم تخطى عقبة سيمبا التنزاني بعدما تبادلا الفوز بنتيجة 1- صفر وصعد بركلات الترجيح في ربع النهائي.

وتخطى الوداد عقبة صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي بعدما تعادلا في المغرب بدون أهداف وبنتيجة 2-2 في جنوب أفريقيا.

وخاض الوداد 12 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمتين ، وسجل 17 هدفاً واستقبل 6 أهداف.

وتقابل الفريقان من قبل في نهائي دوري الأبطال مرتين في نسختي 2017 و2022 ولكن الوداد حسم اللقب في المرتين ولذلك يسعي الاهلي هذه المرة للانتصار ورد الاعتبار.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.