ختام قوي لفعاليات بطولة we padel البرونزية بالأسكندرية

اختتمت مساء أمس السبت، فعاليات بطولة we padel بالإسكندرية، والتي تعد من إحدى سلسلة البطولات البرونزية التي تقام تحت إشراف الاتحاد المصري للبادل خلال منافسات الموسم المحلي الحالي.







وشهدت فعاليات بطولة we padel البرونزية التي أقيمت خلال الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو مشاركة 47 فريقًا كما أقيمت بطولة ترويجية على هامشها.

وتمكن عمر أشرف وعبد الرحمن دويدار من التتوييج ببطولة الهواة بعد الفوز على الثنائي عمرو عبد الحميد وعبد الرحمن أبو الحمد.

وفي منافسات نهائي المفتوحة توج محمد قاسم ومروان فياض بالميدالية الذهبية بعد الفوز على عمر صبري ومحمد الجارحي.

وخلال فعاليات نهائي بطولة بنات حققت سلمى صيام وميار توفيق المركز الأول بعد الفوز على نهى عمرو ونيلة عجمية.

وتواجد خلال ختام البطولة أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة إضافة إلى إسلام مرزوق الحكم العام للبطولة.

سياسة الاتحاد ..

ومن جانبه، أكد أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل استمرار الاتحاد في سياسة توسيع قاعدة اللعبة بهدف انتشارها في جميع محافظات الجمهورية لتكوين منتخبات قوية بمختلف الفئات العمرية لتكون قادرة على رفع اسم مصر في المحافل الدولية



فعاليات البطولة

جانب من المنافسات