تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد.. رحلة في عقل كولر

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق صافرة اللقاء المرتقب بين الأهلي والوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة عربية مشتعلة تجمع بين بطل النسخة الأخيرة من البطولة والمارد الأحمر أكثر الفرق تتويجًا باللقب.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد المغربي في نهائي أفريقيا

يُفضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي الإعتماد على اللاعبين المرنين في تشكيلته الأساسيه، ولا يميل إلي اللاعب صاحب التحولات الضعيفة.

لذلك يدفع كولر دائما بمحمود كهربا في الهجوم لمرونته وقدرته على التحرك وإجادة أكثر من مركز كالجناح وتحت المهاجم والمهاجم الصريح، وذلك بدلا من محمد شريف مهاجم "صندوق".

كما يفضل كولر الدفع بالجنوب إفريقي بيرسي تاو، لنشاطه وتحركاته في أكثر من مكان علي الخط والدخول في منطقة الـ18 والتصويب من خارج منطقة الجزاء،وخلق أكثر من فرصة للتهديف.

أيضًا في وسط الملعب، فدائما ما يلعب كولر بالثنائي الهجومي مروان عطية وحمدي فتحي أو عمرو السولية ولا يفضل لاعب الوسط المتمركز دائما في دائرة "السنتر".

أما بالنبسة لخط الدفاع فيعتمد كولر على خبرات الرباعي المكون من محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم أو محمد متولي، مع التونسي علي معلول.

السويسري مارسيل كولر يعتمد في تشكيلته على الضغط المتقدم ودربكة دفاعات الخصم، لإستغلال الأخطاء وتعطيل بناء هجماته، لذلك من المتوقع أن يدفع بالقوة الضاربة في تشكيل اليوم.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي أمام الوداد كالتالي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وآليو ديانغ ومروان عطية

خط الهجوم: محمود كهربا وبيرسي تاو وحسين الشحات.

غيابات الأهلي أمام الوداد بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يغيب عن قائمة الأهلي لمواجهة الوداد المغربي مجموعة من الأسماء والعناصر المؤثرة على النحو التالي:

محمد الشناوي - رامي ربيعة - برونو سافيو - أيمن أشرف - محمد الضاوي كريستو - شادي حسين - أكرم توفيق - كريم فؤاد - رأفت خليل - محمد فخري - أحمد نبيل كوكا - محمد أشرف - مصطفى مخلوف - كريم الدبيس.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والوداد المغربي مساء يوم الأحد عند دقات التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

وأسندت قناة "بي إن سبورت" مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق التونسي عصام الشوالي في التاسعة مساء اليوم الأحد.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد:

شهد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي عقد أمس السبت بمقر النادي بالجزيرة، وحضره الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والطاقم الإداري، في حضور ممثلي الاتحاد الأفريقي وحكم ومراقب المباراة ومندوبي نادي الوداد.

وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي فريق الوداد الزي المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والشراب الأبيض، ويرتدي حارس الفريق زيًا من اللون السماوي بالكامل.