المُشدد 6 سنوات لمتهمين بحياة المخدرات

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

وشمل الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية بتهمة الاتجار في المواد المخدرة "هيروين" في مدينة نصر

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين مالك وامانة سر محمد طه.

وكان أمر الاحالة قد كشف قيام المتهمين بحيازة واحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانونا

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث أنه وحال تفقده الحالة الأمنية أبصرالمتهمين بحوزتهما جوهر الهيروين المُخدر.

وبضبطهما وتفتيشهما عُثر مع المتهم الاول علي 8 لفافات بلاستيكية شفافة اللون، وعثر مع المتهم الثاني علي عدد 14 لفافة بلاستيكية شفافة اللون، تحوي كل منهم علي جوهر الهيروين المخدر .

معاقبة متهم بالإتجار في الهيروين بالزقازيق

وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، صاحب محل سايبر بالسجن المُشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وأمرت بمصادرة المضبوطات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسلاح ناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة بدائرة قسم أول الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 3042 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 959 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمد س م ال، 37 سنة، صاحب محل سايبر، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 18 مارس الماضي، وبدائرة قسم أول الزقازيق، أحرز بقصد الاتجار مخدر هيروين، وسلاح ناري (فرد خرطوش) للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة، وذلك حال حيازته 67 كيس من مخدر الهيروين وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقة لذات العيار، وتبين حيازته للمخدرات بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة قسم أول الزقازيق، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.